تراند اليوم : العاب فلاش 2020 - العاب فرايف friv العاب بنات كبار العاب بنات طبخ 2020 العاب فلاش سيارات

العاب فرايف friv جديدة 2020 .. العاب بنات طبخ 2020 العاب فلاش جديدة لكم كما عوناكم على نشر جديد تشكيلات الالعاب أحلا وأجمل العاب بنات ستايل 2020 ، العاب تلبيس بنات اخر موضة جديدة جدا ومناسبة للبنات , تختاري اجمل الملابس للبنات من ضمن الملابس الموجودة لديك في خزانة البنت الجميلة , واختاري احلى تسريحات شعر والقبعة والاكسسوارات المخصصة للبنات، وعليكي تنظيف البشرة والوجه الجديدة جدا للبنات تقومي بإستخدام ماسك الوجه على شكل مراحل وعددها 3 مرات, بالإضافة الى ازالة الحبوب من الوجه وتنعيم وتفتيح البشرة للوجه.

ولدينا في العاب بنات لعبة حورية البحر باربي الستايل الاكثر من رائع, ستقومي في لعبة حورية البحر باربي باختيار ستايلات كثيرة منها : مكياج , شعر , تلبيس , في كل مرحلة منهم ستجدي ارقام مع كل رقم تجدي ستايل والوان رائع في المكياج تختاري لون العيون والرموش والبلاشر للخدود بالاضافة الى جليتر فوق العيون واحمر الشفاه, وتسريحات وقصات شعر اخر حاجة مخصصة لباربي الحورية فقط.

العاب بنات بيبي هازل جديدة جدا مع بيبي هازل الطفلة المدللة والتي تقومو بالمراحل الاولى من اللعبة, بالرسم مع بيبي هازل وقرائة القصص ورعاية شقيقها الصغير, عند بكاء الطفلى الصغير ستقوم بيبي هازل باللعب معه حتى يسكت وتقوم بيبي هازل بتغيير الحفاضة لاخوها الصغير وتلبيس ملابس جديدة, بعد ذالك ستقوم الجدة بزيارة بيبي هازل واحضار المفاجأة معها وتطلب منها مرافقتها الى المول للتسوق.

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ولعبة ستايل اظافر رائع , تقومي بإختيار شكل الاظافر المستعارة حتى تبدئي بـ طلاء ومناكير الاظافر واضافة الزينة اليها , هناك اكسسوارات اظافر روعة وجديدة استخدمي ما يعجبكي وقومي بوضعها على الايدي والاظافر حتى تتمكني من كسب شكل رائع وجديد واختاري ليضا لون بشرة اليدين حتى تستطيعي تنسيق الاكسسوارات مع لون البشرة.

و لعبة تسريحة شعر عيد الحب , قص شعر وترتيب تسريحات الشعر في عيد الحب , على اشكال مختلفة في منتهى الرقة والجاذبية , اليك الان 3 تسريحات مميزة وحلوه لعيد الحب او يوم الحب , اختاري ما يعجبك وقومي بعمل الظفيرة على شكل راس قلب او كما تحبين.

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ولعبة تزيين وتلوين وتصميم ربطات للاحذية , اختاري شكل الحذاء الشتوي الجميل لكي تقوي باختيار ستايل جميل لتزيينه , لعبة التزيين تعتمد على اختيارك بالبداية من الالوان للخيوط الصوفية المستعملة في حياكة ربطات الاحذية , ومن ثم تقومي بالانتقال الى مرحلة تزيين الحذاء بالاكسسوارات الجميلة , بالاضافة الى استخدام الوان جميلة يمكنك تلوين الحذاء بواسطة فرشاة التلوين وهناك الوان على شكل رسونات تستطيعي ايضا استخدامها.