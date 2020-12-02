تراند اليوم : اسماء بنات جديدة 2020

اسماء بنات جديدة 2020 ، اسماء بنات عربية اصيلة ومعانيها 1440 تستطيع الحصول علي من خلال هذا الموضع الذي نعرض من خلالها أسماء لن تجد لها مثيل علي الإطلاق عبر المواقع المختلفة، حيث نقدم تشكيلة كبيرة جدا من الأسماء الخاصة بالإناث، للباحثين عن المعاني المختلفة الخاصة بالأسماء المتعلقة بالإناث، حيث تعتبر المرحلة المرتبطة بالتسمية من أهم المراحل التي يشعر فيها الأهل بالحيرة، والقلق، من أجل الحصول علي أسم جديد، وجميل، يتناسب مع السنة الجديدة التي نعمل من خلال علي طرح جملة من الأسماء التي أشك أن يكون هنالك أحد يمتلك مجموعة متكاملة من الأسماء مثلها إليكم إذا اسماء بنات عربية اصيلة ومعانيها 1440.

اسماء بنات غريبة ونادرة ومعانيها

تستطيع الحصول علي أسم جميل من خلال هذه الفقرة، حيث يتطلب أن تعرف الاسم والمعني المرتبط به، من خلال البحث، والتحري بشكل دقيق عن الأسماء المجازة في الشريعة الإسلامية، ولا تكون مخالفة لها، ويكون المعنى الخاص بها جميل، ولا يدل علي شئ قبيح لا سمح الله.

أسماء : معناه جمع اسم الحسنة الجميلة الرفعة العلو

أسمى : معناه أعلى وأجل وأرفع

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أسوة : قدوة نموذج صالح

وداد: معناه حب مودة محبة تمني وصال

وعد: عهد وميثاق

ولاء: معناه التزام محبة عهد الإخلاص القرب الصداقة النصرة

يسرا يسرى: معناه مؤنث يسر

يمنى: مباركة وخيرة ومن أهل اليمين

أسيل : الأملس المستوي اللطيف السهل اللين

أسيلة : معناه طويلة مستوية لينة

أسيمة : تصغير وسمه شجر يختضب بورقه

أشجان : معناه أهواء هموم أحزان أغصان

أشواق : معناه رغبات تطلعات النزوع إلى الشيء الهوى الحب والوله

أصالة : معناه النقاء الاستقامة الالتزام عراقة جودة نسب شرف

أصيلة : ذات الأصل شريفة راسخة النسب

أفراح : جمع فرح سرور وانشراح حبور بهجة

أفكار : خواطر ما يمر بالذهن

أفنان : معناه أغصان مستقيمةمهارات فروع الشجرة خصلة من الشعر

ألحان:معناه أنغام نوتات موسيقية اللحن الجميل الغناء الجيد

ألطاف:جمع لطف أي رفق معناه هدايا تكرمات هبات الناعمة اللطيفة

ألماس : حجر كريم شديد اللمعان وأعظم الحجارة الكريمة قيمة

أليفة : مؤانسة ومعاشرة ولطيفة صديقة أنيسة

أماني : معناه أمنيات آمال رغبات جمع أمنية

أمنية : ما يتمنى من الخير والسعادة والتوفيق حلم رغبة

أميرة : معناه حاكمة من أسرة حاكمة سيدة بنت ملك

أميمة : تصغير أم وقيل تصغير أمة

أمينة : موثوق بها ومركون إليها ومأمونة الثقة وقوية مؤتمِنة ومؤتمَنة

أنيسة: لطيفة مؤانسة وكل مأنوس به مزلوفة المؤنسة

أيكة: شجر كثير ملتف وغيضة تنبت جميع أنواع الشجر

إبتهال : معناه توسل تضرع رجاء

إزدهار: الإضاءة والتلألؤ الاحتفاظ بالشيء

إسراء: السير ليلا

إسعاد: معناه سبب للسعادة

اجمل اسماء بنات 2020

إسمهان : طالبة العزة والشرف العلو الارتفاع

إشراق: إضاءة وإنارة وصفاء شعاع لمعان تلألؤ

إشفاق: معناه حنو عطف رحمة

إغراء: معناه حض حث جذب تزيين هيام فائقة الحسن والجمال

إفتكار : تذكير

إلهام : إبلاغ ووحي من الله وتوفيق معناه حدس

إمتنان : الشكر و التقديرو العرفان

إنتصار :غلبة وصول إلى الهدف النصر الفوز التوفيق

إنصاف : عدل وتسوية بين خصمين بالحق والعدل

إنعام : إحسان إفضال

انجي : اسم أعجمي معناه ملاك

بارعة : متفوقة علما أو فضيلة أو جمالا ماهرة حاذقة

بتلاء : متبتلة منقطعة لعبادة الله

بدر الدجى : قمر الظلام

بدوية:معناه بادية من أهل الصحراء التي تسكن البادية

بديعة:معناه رائعة غاية في الجمال المبدعة المتكبرة الكاملة

براءة : نقاء نظافة سلامة من التهم المخلصةالنزيهة الطاهرة من الإثم

براح : معناه شمس ظهور وضوح أرض خالية

براعم : جمع برعم وهو زهر الشجرة ونوره أي النبت قبل أن يتفتح

برلنتي : أغلى أنواع الألماس وأجملها

بريئة : طاهرة نقية

بريكة : تصغير بركة

آلاء: معناه نعم هبات أعطيات خيرات

آمال : جمع أمل أي رجاء معناه أمنيات رغبات تطلعات الهناء

آمنة: مطمئنة يوثق بها ويعتمد عليها ومأمون بها ثقة الوادعة

آيات : معناه أدلة براهين علامات

أبية : الكريمةالتي لا ترضى الذل

أديبة: ظريفة كاتبة المتعلمة المهذبة الأديبة

أرجوان: معناه صبغ أحمر اسم نبات

أرواح : النسيم العليل

أريج : رائحة الطيب المتوهجة الفواحة ريحه

أريحا : معناه مدينة القمر

أزهار : جمع زهرة نور كل نبات

أسرار : الشيء الخفي

بريهان : معناه المرأة الفاتنة فارسية

بشرى : الخبر السار

بشيرة : معناه جميلة مبشرة مرحة

بصيرة : معناه فطنة ذكية عاقلة حادة البصر خبيرة ثاقبة الفكر

بلبلة : مغردة جميلة الصوت

بليغة: الفصيحة حسنة الكلام والتعبير

بنانة : الروضة المعشبة الأصبع

بنان: معناه طرف الأصابع رياض مزهرة كناية عن الأنثى

بنفسج : نبات عطري

بهية : ظريفة حسنة بارعة جميلة شديدة الحسن والبهاء

بوران : الأرض الجرداء

بيان : إيضاح وتبيان الفصاحة الذكاء الوضوح

بيداء : المكان الواسع الكبير

بيسان : منطقة في فلسطين

بيضاء : معناه الشمس القمح أطول ليالي القمر ضد سوداء نقية طاهرة

بينة : ظاهرة واضحة

تالة : واحدة التال وهي النخلة الصغيرة

تحفة : هدية وبر ولطف وشيء فاخر ثمين طرفة نادرة لطيفة

تحية : سلام وتأهيل وسلامة من الآفات وبقاء وملك إكرام

تذكار : افتكار ضد نسيان

تراث : خالدة غالية

تركية : معناه مؤنث تركي نسبة إلى تركيا

تسامح : تساهل عفو

تسبيح : معناه تقديس تنزيه قول سبحان الله

تسنيم : معناه عين جارية في الجنة ماء في الجنة لا يناله إلا المقربون

تقاء : العابدة الورعة التقية

تقوى : معناه خوف اجتناب تقوى الله طاعته

تلال : الأرض المرتفعة قليلا

تليدة : العريقة الأبية الكريمة

تماضر : ذات عيش مضير أي ناعم بيضاء اللبن الحامض الطيب السناء الشكر

تهامة : الأرض المنخفضة

تهاني : جمع تهنئة إبلاغ الفرح والسرور المباركة بالفرح ضدالتعزية

تهنيد : المائة سنة

توحيدة : المنفردة بنفسها

تودد : تحبب وطلب المودة تقرب محبة

توسل : التقرب إلى الله الترجي

توفيقة : الأبية الموفقة

تي : اسم ملكة فرعونية

تيجان : جمع تاج وهو غطاء الرأس للملوك

تيماء : الفلاة الموضع بين الأرضين

ثائرة : معناه هائجة غاضبة ساخطة قوية التي تثأر لنفسها

ثابتة : دائمة مستقيمة وشجاعة مستقرة معناه راسخة صامدة

ثراء : معناه غنى ثروة كثرة سعة

ثناء : إطراء معناه مديح حمد

جلاء: معناه وضوح إبانة إظهار ماشطة العروف الكشف المغادرة الكحل

جلنار: زهر الرمان

جميلة: حسنة الخلق مليحة ذات مظهر حسن حسنة الصورة

جهام:السحاب الذي لا ماء فيه

جهراء:حسنة القد أو الخدين جميلة الهيئة

جواهر:جمع جوهرة در ثمين معناه أحجار كريمة ثمينة درر نفائس

جورية: نسبة إلى الورد الجوري الشديد الحمرة

جوهرة: درة ثمينة وكل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به حجر كريم

جويرية: معناه تصغير جارية الصلبة الشديدة

جيهان: أو جَهان الدنيا أو العالم الزعفران

حاكمة: معناه قاضية متحكمة متقنة

حبيبة: محبة ومحبوبة واسم المدينة المنورة

حسناء: معناه جميلة واضحة ورائعة الحسن

حصة: معناه نصيب مقدار كمية زعفران صبغة الملابس

حكمت حكمة: معناه رأي صائب عدل معرفة قوية

حلا: جميلة معناه حلوة من الحلاوة والحلية

حنان: اشتياق وترحم ورقة القلب عطوفة

حوراء: معناه بيضاء في عيونها سواد شديد

خاتون: المرأة الشريفة الجليلة

ختام: نهاية الشيء

خديجة: مولودة قبل تمام أشهر الحمل

خلود: معناه بقاء ديمومة دار الخلود الجنة

خواطر: معناه خلجات أفكار هموم ما يجول في القلب والعقل

خولة: ظبية الغزالة

خيرية: نسبة إلى الخير والفضل والجودة

داليا دالية: معناه كرمة العنب نبات زينة

دانة: حجر كريم وكتابتها بالألف دانا خطأ

دانية: قريبة من القلوب

دجى: ظلام الليل وحلكته

درية: معناه كوكب مضيئة متلألئة الفرس الكثيرة الجري

دعاء: الرجاء والتضرع والاستغاثة واللجوء لله تعالى

دعد: من تعدو ببطء لامتلاء جسمها وكان يعتبر من الجمال

دلال: معناه الغنج واللين والتمنع والمحبوبة

ديمة: مطر يدوم في سكون بلا رعد ولا برق

دينة: الطاعة والمواظب من الأمطار أو اللين منها والقرض المؤجل

ذكرى: عبرة وعظة

رؤى: ما يرى في المنام ومعناه جمع رؤية أحلام بشارات

راغدة: معناه متنعمة ومرفهة وناعمة

رامية: معناه من تجيد الرمي والقذف والتي تروم الشيء وتريده

رانية: مديمة النظر بسكون الطرف

راوية: التي تروي الشعر والحكايات والساقية

رباب: سحاب أبيض وآلة موسيقية ذات وتر واحد

ربى: جمع ربوة ورابية وهي المرتفع من الأرض

رحاب: جمع رحب وهو المكان الواسع والأرض الواسعة

رزان: ذات اتزان ووقار ووزانة

رشا: معناه صبي الظبية ونوع من الشجر

رضوى: معناه راضية وقانعة وجبل بالمدينة

رفيف: المندى من الشجر وغيره والخصب والسوسن

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رقية: صعود وارتفاع واسم بنت النبي والتميمة

رمزية: نسبة إلى الرمز أي الإيماءة والإشارة والغمز

رندا ورندة: معناه شجر طيب الرائحة طويل العمر

رهام: معناه غيث قليل مستمر

رهف: رفيقة لطيفة

روضة: أرض أو حديقة مخضرة بأنواع النبات

روعة: مسحة من الجمال والإبداع والإتقان

ريما: الظبية البيضاء

ريم: ظبي خالص البياض واسم إحدى زوجات هارون الرشيد

زبيدة: معناه تصغير زبدة وخلاصة اللبن وخلاصة الشيء وأفضل ما فيه

زكية: صالحة وخيرة وطاهرة من الذنوب

زمردة: نسبة إلى الزمرد وهو حجر كريم أخضر اللون

زينب: معناه شجر حسن المنظر طيب الرائحة

سالي: الناسية المسلية

سحر: قبيل الصبح أو آخر الليل وبياض يعلو السواد

سلوى: مسلية وعسل لأنه يسليك بحلاوته

سماهر: قائمة معتدلة كالرمح

سمر: معناه تجاذب الحديث في الليل تحت ضوء القمر

سمية: تصغير سامية وهي العالية المرتفعة

سناء: معناه عالية مرتفعة سامية شريفة

سهى: الكوكب الخفي

سهير: معناه تصغير سهر وقليل الأرق والقمر الصغير

شادية: معناه معناه مطربة ذات صوت جميل

شذى: معناه رائحة قوية طيبة ريح ناعمة

شمائل: معناه أخلاق وصفات راقية طيبة

شيماء: من بها شامات وقيل الشماء ذات الشمم أي الشهامة وعزة النفس

صابرين: معناه جمع صابر وهو الهادئ المطمئن المحتمل للأذى

صبا: معناه بداية الشباب وهبوب الريح من جهة الشرق

صيدلي دلخ جاته وحدة قالت عندك شيء يبيض الوجه جابلها ذبيحة

عائشة: ذات حياة وحالة حسنة

عاتكة: معناه ذات البشرة الحمراء الصافية والخالصة من كل سوء

عبلة: معناه الممتلئة الريانة والسمينة والضخمة

عبير: معناه أريج وعطر وشذى وخليط من الطيب والزعفران طيب الرائحة

عصمت: معناه حفظ ومنعة واجتناب الحرام والعيب

عفاف: الامتناع عن الأمور المحرمة وعما لا يحل ولا يجمل قولا وفعلا

علا: الرفعة والسمو والشرف

عنود: معناه أبية وعنيدة

غادة: المرأة الناعمة اللينة البينة الغيد أي المائلة العنق

غزل: السؤدد والمغازلة والملاطفة

غيداء: اللينة الأعطاف المتمايلة في مشيتها ويستحب ذلك منها

فاتن: معناه رائعة الجمال تسبي القلوب والأنظار

فاطمة: النعمة الكبيرة وفاصلة الطفل عن الرضاع

فتحية: معناه منتصرة ظافرة فائزة الفاتحة الغالبة

فدوى: فدية الإنقاذ

فردوس: معناه حديقة ريانة بستان ممتلئ ومن أسماء الجنة

فريال: كلمة فارسية تعني جميلة العنق

فوزية: معناه ظافرة منتصرة رابحة

فيحاء: روضة يفوح منها الطيب والعطر ولقب البصرة ودمشق وطرابلس الشام

قطر الندى: معناه الماء الخفيف المتجمع من البخار في الصباح

كوثر: الكثير من كل شيء والخير المعطاء ونهر في الجنة وسيدة القوم

لؤلؤة: واحدة اللؤلؤ العظيمة أي الدرة

لبنى: شجرة لها لبن كالعسل يتبخر به

لمى: ذات السمرة أو السواد المستحسن في باطن الشفة

ليلى: ليلة شديدة السواد نشوة الخمر وبداية سكرها

لينا لينة: معناه نوع من النخل والغصن اللين

محاسن: معناه جامعة للصفات الحسنة

مرام: معناه مراد ومطلب

مرح: معناه فرح ونشاط وسرور

مروة: واحدة المرو وهو حجر صلب أبيض براق يعرف بالصوان ويوقد النار

مريم: كلمة سريانية تعني مرتفعة حرارة البحر

مزنة: قطعة من المزن أي السحاب الأبيض والمطرة أي الدفعة من المطر

مسرة: الفرح والبهجة والسرور والانشراح

منال: معناه وصول إلى الغاية

منى: معناه جمع أمنية ومبتغى وهدف

منيرة: معناه مشعة ومضيئة ولامعة

مها: البقرة الوحشية ذات العيون الجميلة

ميادة: كثيرة التمايل والاهتزاز رقيقة القد جميلة

ميساء: معناه متمايلة مختالة مزهوة

ميسون: معناه متهادية في مشيتها ناعسة الرزينة

مي: معناه ترخيم أمية مملوكة خادمة

نادية: ندية أي أصابها الندى وكثيرة العطاء

ناهد ناهدة: معناه مرتفعة النهد بالغ

نبيلة: معناه شريفة نجيبة فاضلة ذكية كريمة الأصل متفوقة

نجلاء نجلا: معناه حسناء واسعة العينين

نجود: معناه عاقلة لبيبة طويلة العنق

ندى: مطر وغاية وخير والبلل والجود والكرم وطيب البخور

نرمين: زهرة

نشوى: معناه ثملة منتشية من خمر أو غيره

نغم: معناه لحن والتطريب في الصوت وحسن الغناء وصوت الموسيقى

نوال: معناه نيل عطاء هبة الكسب

نورا: معناه الحسناء المشرقة الوجه

نوفة: معناه علو وارتفاع وسمو

هالة: الدارة حول القمر ودارة الشمس أي شكل جميل

هبة: عطية بلا عوض وموهبة أي الشيء الموهوب والمنحة

هدى: بيان ودلالة على الرشاد

هديل: صوت الحمام

هلا: استعمال شعبي لكلمة الترحيب أهلا رقيقة الشعر رقيقة الثياب

هنادي: نسبة إلى هند

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هند: معناه المائة من الإبل من التهنيد وهو الكلام الخفي

هيا هياء: معناه حسنة المظهر والهيئة

هيفاء: معناه رقيقة الخصر والقد

افاق :الافق البعيد

امال : الرجاء والامل

ايات: جمع اية

ابان: اى قبل

ابتسام: الابتسام من غيـر صوت

ابتهاج: البهجة والسعادة

ابتهال: الدعاء والتضرع الى اللة

ابرار: الشهداء

ابراق: البرق

اثل : شجر يكثر عنده الماء شديد

الخضرة

اثير: الفلك

ازاهير: جمع زهرة

اضالى: نوع من الزهور اصفر واحمر

اضواء: جمع ضوء

اطياف: جمع طيف

اغراء: مايدعو الى الاعجاب

افانين: اساليب واجناس

امنية: مفرد امانى

افياء: جمع فى وهو الظل

اسمهان:اسم فارسى الاصل بمعنى المراة عطرة الرائحة

انجى: اسم فارسى بمعنى الؤلؤه

اثار : الشئ القديم جدا

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اراب : جمع ارب وهو الحاجة والامنية

ازال : مدينة فى صنعاء

اسرة: التى تاسر القلوب

اسيا : قارة

اثار : العلامة او اثر الشىء

اصالة : الأصيل : الوقت حين تصفر

الشمس لمغربها

الاء : النعم

امنة : هو الامن والطمانينة لاخوف ولا فزع

ايات : جمع اية :العلامة ايات تدل على وجود الخالق وابداعه وقدرتة

ابتسام : هو الضحك دون صوت وفيها حكمة وأتزان

ابتهاج : مصدر السرور

ابتهال : فيض من تضرع وصفاء

احلام : العلم والفقه

اخلاص : الخلاص من كل مانعانية وفيه يتجلى الوفاء

اديبة : ذات أدب وكمال

اروى : انثى الوعل وهو اسم يوحى

بالنعومة والرشاقة

اريج : انتشار الطيب فى المكان

ازهار : جمع زهرة هو البهجه والنضارة

اسراء : السير او السفر ليلا

اسيل : الملساء المستوية

اشواق : الحنين

اغصان : التى تحمل الاوراق والثمارمصدر الظل

افتخار : التباهى لما هى عليه من

جمال وحسن ودين وخلق

افتكار : انشغال العقل

افنان : اسم يوحى بالرفعة والسمو

فيه بهاء وجمال.

اسماء بنات تركية 2014 اسماء جديدة للمواليد … رائعة بجد

اقبال : يقبل معها السعد

الحان : هو صوت الموسيقى

الهام : الحدس فى القلب والعقل

امانى : مايتمناه المرء مستقبلا

اميرة : ذات شأن فى قومها وهى التى

تتولى الامارة صاحبة شخصية قيادية ومنزلة عالية

انتصار : الانتقام من العدو

حرف الباء

بتول: المراة المنقطعه عن الرجال

والدنيا العذراء

بثينة: المراة الحسناء

بدرة: جرة فيها 10 الاف درهم

براءة: الطاهرة النقيه

بروع: الفائقة الجمال

بروق: جمع برق

بشائر: جمع بشرى وهو الخير المفرح

بوران: كلمة ايرانيه بمعنى شدة

الضوء

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بندرى: كلمة اعجميه هندية معربه

بمعنى القرد وعربت واونثت

بوسى: كلمة اعجمية بمعنى ممتلئة الشفاة

بلقيس:اسم زوجة سليمان عليه

السلام بمعنى العاقلة ذات الراى الصائب

بارعة: ذكية في عملها

بارقة: سحابة ذات برق

بانية:شجرة البان تشبه به المراة فيقال بان قدها

باسمة : جو من التفاؤل والسرور

بتول : العذراء المنقطعة عن الزواج

بثينة : الارض السهله الطيبة

بسمة : اسم يعبر عن الفرحة فى هدوءواتزان

بشرى : عطية جميلة ونبأ سار

بلقيس : فيه سحر ونفوذ وسلطان

بهية : روعة المنظر والبريق

بيان: وضوح واشراق

حرف التاء

تالة: جمع تال وهو نوع من النبات

ترنيم: الغناء وحسن الطرب

تقى: المطيعة للة عزوجل

تمنى: مايتمناه الانسان

توله: الداهيه

تودد: تحبب

تيماء: الفلاة ونجوم الجوزاء

تولان: شديد السحر

تالدة: المجد القديم

تير:الذهب الخالص

تذكار : حفظ جرى على اللسان بعد النسيان

تغريد : غناء الطائر او الانسان

حرف الثاء

ثراء: الغنى

ثريا: مجموعة كواكب

ثمراء: كثيرة الولد

ثابته: شجاعة لاتتغير

بحرف الجيم

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جوزاء: برج من بروج السماء

جولان: منطقة بين الاردن وسورية

جونه: سلة العطر الطيب

جيداء: طويلة العنق

جالا: كلمة فارسية بمعنى المنطقة المرتفعه

جلنار: كلمة فارسية الاصل بمعنى زهر الرمان

جيهان:اسم فارسى اصله جهان اى

العلم والدنيا

جدوى:العطاءة والمطر العميم

جذوة: الشعلة الملتهبة

جماء: المراة الممتله

جمان: جمع لؤلؤ

جهراء: حسنة الخدين

جليلة : رفيعة القدر والشان

جميلة : ابدع الخالق صورتها

جنان : جمع الجنة الحديقة ذات النخل والشجر

جواهر :مايستخرج منه شيء ينتفع

به من الاحجار الكريم

جيهان : الدنيا او نور الفجر

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بحرف الحاء

حلا: الجمال

حنان : الحنونة والعطوفة

حوراء: البيضاء او سوداء العين

حياء: الادب والاحتشام

حياة: الدنيا والعيش الكريم

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حسنة : حسنة القول والفعل والمنظر

حكيمة : ذات الحكمة التى تضع الامورفى نصابها وتحسن التصرف

حليمة : اسم يوحي بالصفح ويدل على عقل راجح

حمدة : الثناء الجميل محمودة الخصال

حسناء : حسن وجمال وبهاء ورقه وضياء

حوراء : البيضاء ولايقصد بذلك حور

عينيها والحورية الحسناء

بحرف الخاء

خمائل: الحديقة كثيرة الشجر

خواطر: مايخطر بالقلب

خود: الناعمة

خاتون: اسم تركى بمعنى السيدة

الجليلة

ختام : نهاية

خلد وخلود: الدوام والبقاء

بحرف الدال

ديم: جمع ديمة وهو المطر الذى يدوم في

السكون وديما من ديمة

داليه او داليا: كلمة فارسية بمعنى

شجرة العنب

دانية: قريبة

در: جمع درة وهو الؤلؤ

دفلى: نبات احمر الورد

ديانة:العقيدة او الدين

بحرف الذال

ذورى: جمع ذروة

ذكرى: حفظ الشئ القديم وعدم نسيانه

ذاكرة: حافظة

ذروة : الراس او القمة

بحرف الراء

رنيم: الترنيم والتغريد

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روعة : المسحة من الجمال

رويدا: التمهل وعدم الاستعجال

رها: تركيه بمعنى القبيلة

راحيل: ام يوسف عليه السلام

ردينة: امراة عربيه تقوم الرماح

فنسبت اليها الرماح الردينية

رشا: ولد الظبية

رغد: العيش الهانئ

رفاء: اصلاح رقعه الثوب

رفاه: الحال الميسور والنعمه

رولا: اسم قبيله عربيه بمعنى الملتفه المتعاونه

رندا: نبات طيب الرائحة

رابية: النامية المرتفعه

راغدة: الهانئة فى حياتها

رامه: موضع فى الباديه

راوية: التى تروى

رباب: اله موسيقية قديمة والسحاب الابيض

ربى: الهضبه الخضراء

رجى: من الرجاء

راية : موضوع التقدير ولاعتزاز

رباب : سحاب ابيض

رحاب : الارض الواسعة مكان رحب

رحمة : فى الرحمة رقة وعطف

رحيق : الخالص الصافي من خمر الجنة

ردينة : القز والخز ومايغزل

رزينة : وقار وسكون

رنا ادامة النظر فى سكون وتامل

رندة: شجر طيب الرائحة

رنيم : الوقع الجميل لدقات العمل

رنين : صوت وصياح

رهام : المطرة الضعيفة الدائمة

رهيفة : الرقيقة اللطيفة

رؤى : الاحلام والرؤيا مايرى فى

المنام اما الرؤية فهى بالعين

ريم : الظى الخالص البياض والريم

الزيادة والفضل

بحرف الزاين

زها: زينة الحياة

زهراء: اى زهرة واسم فاطمة

الزهراء

زهور: جمع زهرة والاصح ازهار

زينة: مايتزين به الانسان

زيزفون: الناقة السريعه ونبات معروف

زبيدة: الحسناء الممتلئة الجسم

زلفى: الدرجة او المنزلة

بحرف السين

سلاف: الخمر

سلافه: اول عصرة الخمر

سما: الارتفاع والعلو

سماح: الكرم والتسامح

سمارا: من السمر فى اليالى المقمرة

سهاد: الارق فى الليل

سوسن: كلمة فارسية بمعنى نبات من رياحين له الوان مختلفه

سوزان وسوزى: كلمة فارسية بمعنى

السوس واصلها سوسان

سيما: كلمة معربة بمعنى العلامة

سيرين: اسم قبطي بعنى الممتلئه

سارة: اسم اعجمى الاصل وهو لزوجة

ابراهيم على السلام اخذ بمعناه

العربى من السرور

سالى: الناسية

سحر: اخر الليل

سراء: شجر ينبت فى الجبال

بحرف الشين

شذى: المسك قوة الذكاء والرائحة

النفاذة

شدن: شجرة كالياسمين

شروق: اشراق الشمس

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شماء: صاحبة الانف المرتفع الدقيق

شمول: من اسماء الخمر

شهد: العسل الذى لايعصر

شيرين: معربة بمعنى العنب الحلو جدا

شاهناز: اسم فارسى بمعنى احد الالحان الموسيقيه الفارسية

شادية: المنشدة المغنية

شبا: حد السيف

بحرف الصاد

صافية: من الصفاء

صبا: الهواء الطيب

صافيناز: كلمة فارسية بمعنى الدلع

واغلب العرب يظنون ان معناها

الصافى

صابرين: الصبر والتجلد

بحرف الضاد

ضحى: النهار قبل شروق الشمس

ضياء: النور

ضاحكة : التى تضحك بصوت

بحرف الطاء

طلا: من اسماء الخمر

طيف: الخيال الزائر فى المنام

طرب: الغناء والسرور

طرفة: نوع من الاشجار

بحرف الظاء

ظلال: جمع ظل

ظواهر: جمع ظاهرة

ظاعنة: المسافرة الراحلة

ظباء: جمع ظبية الغزلان

بحرف العين

عسولة: العسل من الشهد المصفى

عفراء: نوع من الظباء الارض

البيضاء والليله الثالثه من

الليالى القمرية

علا: من العلى والرفعه

علياء: راس الجبل وكل شىء مشرف

عنود: العناد والاصرارعلى الراى

عهود: جمع عهد

عواطف: جمع عاطفة

عاتكة: الكريمة الصافيه

عالية: من العلو

عبير: الرائحة الطيبة الفواحة

عزيزة: المحصنة المعززة

بحرف الغين

غصون: جمع غصن

غلا: الغاليه

غيثاء: من الغيث والمطر

غيسانة: حدة الشباب

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غوى: الاغراء

غادة: اللينة الرقيقه

غالية: غاليه القدر والشان

غدير: جدول الماء

غزوة: هو المطلب او القصد

غزيل: الغزالة القصيرة

بحرف الفاء

فتون: المفتون والمعجب بشئ ما

فدا: اى الشىء المفدى به

فدوى: من الفداء والانقاذ

فريال: اسم فارسى بمعنى الدلع

فاتن: الفاتنه بجمالها

فادية: المنقذة التى تفدى نفسها سبيل اى شىء

فاطمة: من تفطم ولدها

بحرف القاف

قوت: الغذاء للمخلوقات جميعا

قطاف: بمعنى قطف الزهور

قطر الندى: حبات الندى

بحرف الكاف

كِندة: قبيلة عربية

كريمان: اسم قبطى بمعنى الحج والجهاد

كاميليا: كلمة عجميه وهى نوع من الازهار الجميله

كرامة: الشرف والعزة

كفاح: المناضلة المكافحة

كميلة: الكاملة

بحرف اللام

لما: باردة الريق

لمياء: سمرة او سوداء الشفاة

لميس:ناعمة الملمس

لوعة: المتولعة شديدة الحزن والهوى

ليا: شديدة الخصومة

ليان: نعمة العيش ورخاؤه

ليساء: صاحبة الخلق الحسن الجميل

ليلى: نشوة بداية الخمر

لين: الناعم

لينا: شجرة النخل

لمـار: كلمة فارسية بمعنى انثى

الكلب ومذكرها دليمار

لبابة: الفتاة المختارة الخالصة من

الشر

لبنى: شجر له لبان كالعسل

لبة: المراة اللطيفة المحبة لزوجها

لبيبة: العاقلة الرزينة

لجين : الفضة

لطيفة: الرقيقة في اخلاقها المحسنة

لقاء: التجمع والالتقاء

بحرف الميم

مروج: جمع مرج وهو الهضبة الخضراء

مشاعل: هو نور القنديل

اسماء بنات 2014

ملاذ: ملجا

ملاك: احد الارواح السماوية وقوام الامر

ملك: من الملائكة او ملك شئ

منار: العلم الذى يهتدى به

منال: مايناله الانسان

مى: الخادمة المملوكة وجماعة القرود

مهجة: اى ضوء وشىء لايستغنى عنه

مياسة: التمايل الزائد

ميثا: الارض السهله

مايا: نوع من الالماس

ميرفت: اسم فارسي بمعنى التفاحة

مارى:المراة البيضاء ولد البقرة الابيض الملمس

ماوية: صفاء الماء و حجر البلور

بحرف النون

نداء: الدعاء

ندى: الكرم والكاء القليل الخفيف

الذى يسقط على النبات فجرا

نرجس: زهر الريجان

نسرين: نوع من الورد طيب وقوى الرائحة

نمارة: النمرة الصغيرة

نهاد: المراة التي نهد ثديها

والارتفاع والعلو

نهال: اول شربه

نوال: العطاء والخير

نورة: النور المستضئ به

نوف: العلو والارتفاع

نازك: اسم تركى بمعنى الناعمة الرقيقة

نيفين:الفتاة الجميلة الممتلئه

نوران: اسم ايرانى من النور الساطع

نادية: المنادية اوالمبتله بالندى

واسم من القران

نجلاء: صاحبة العينين الواسعتين

نجوان: المسر بما فى فؤادة من اسرار

نجود: الارتفاع من الارض

اسماء بنات 2014

نجوى: المناجاه

بحرف الهاء

هتاف: الصوت العالي

هتون: السحابة المليئة بالمطر

هلا: اسم صوت لزجر الفرس

هند: اسم المائة من الابل

هنادى: ترجع لاسم هند بمعنى الترخيم

هويدا: تصغير لسنام الجمل

هيفاء: صاحبه الخصر الدقيق

المنعدمة البطن

هيام: العشق بشده

هاجر: زوجة ابراهيم بمعنى كثيرة الدموع

هالة: دائرة القمر والدائرة حول كل شىء

هبه: العطية والمنحة

اسماء بنات بحرف الواو

ورقاء: الحمامة

وصال: التوصل بالغير

وعد: اى العهد

وفاء: الاخلاص

ولاء: المحبه الصداقة والمناصرة

وئام: التوافق والتفاهم

واجدة: من يتحقق لها كل ماتريد

وجد: الحب

وجود: عكس معدوم اى الحياة

ود: المحبه

وداد : الحب والتعاطف

وردة: الواحده من الورد

اسماء بنات بحرف الياء 2020

يسرى : السهله اللينه

اسماء بنات 2014

يمن: بركه

يارا: اسم اعجمى بمعنى علم

ياسمين: زهر ابيض طيب الرائحة

لاما : نوع من الحيوان يشبه الغزال

ليم : الصلح والوفاق

لوليا : من اللولو أو الدانة

ريمان : مثنى ريم والريم هو الظبي الصغير

أجوان : جمع جون وهو الخليج الصغير

أسيل : الأملس والناعم

ريما : الغزال الناصع البياض

مجموعة 4

أرجوان : الصباغ الأحمر,شجيرة للزينة زهرها شديد الحمرة

إلينا : من إلين أجمل نساء العالم ,بريق الشمس

دانة : اللؤلؤة الكبيرة

ريناد : مشتق من الرند وهو العود الذي يتبخر به وقيل شجر صغير من أشجار البادية طيب الرائحة ويقال تراب الجنة

مجموعة 5

داليا : الناعورة التي يديرها الماء ,شجرة العنب

ديالا : منسوب إلى نهر ديلي في العراق أو العسل والشهد

كادي : الماء البطئ الجريان ,نوع من أنواع الأزهار

وسن : النعاس ,ثقل النوم

وجد : الحب الشديد

ريفال : طويلة الشعر،المتبخترة في مشيها

مجموعة 6

لانا : النخلة الصغيرة

ألين : أجمل نساء العالم ومن الليونة

أثير : جوهرة السيف وبريقه

دارين : إسم منطقة في البحرين ينسب لها مسك دارين,الغزال الشارد

هايدي : بالألماني الفتاة من أصل نبيل

مي : أنثى القرد والخادمة المملوكة

راما : ستار الكعبة

جوري : الورد الأحمر الكبير

دانية : القريبة المحببة للقلوب

لينا : النخلة الصغيرة

ميسم : العضو المؤنث في الزهرة

سجى : الصفات الحميدة

مجموعة 8

جوان : الخدود الوردية ,الشفق,ويقال نهر من أنهار الجنة

بوران : كلمة إيرانية بمعنى شدة الضوء ويقال الأرض الجدباء التي ليس فيها زرع

روانا : السفر والدليل

جالا : كلمة فارسية بمعنى المنطقة المرتفعة

فريال : أسم فارسي بمعنى الدلع والغنج

إنجي : لؤلؤة

تاليا : نور الجنة

جوليا : الشباب

مجموعة 9

لميس : من اللمس وهو لفظ عربي صحيح

رتيل : من ترتيل القرآن

إران : النشاط والمرح

ديم : المطر المستمر في الهطول

رسيل : الماء العذب

رودينا : السحابة التي غطت الرسول صلى الله عليه وسلم لغار حراء

وروديناهي أول سيدة مجاهدة صنعت الرماح والسهم

تالين : منتهى الحلا

ريتال : المرتلة في القرآن

ريتان : الماء الموجود في الأصداف

داني : إسم غزال ويقال إسم نهر

مجموعة 10

العنود : العنيدة والمتجبرة

لين : من الليونة والنعومة

لمى : إسمرار الشفاه

ميرال : الغزال الصغير

روبين : إسم ياقوتة

ليساء : حسنة الخلق

ربى : المكان العالي والمرتفع

سَدَنْ : ستار الكعبة

مجموعة 11

لورين : اسم لاتيني معناه متوجة بالغار

لوجين : الفضة السائلة

لورا : (( اسم فارسي )) معناته هضبه

ليال : جمع ليلى ,,,

ليان : رخاء العيش ونعيمه ,,

لينا : استرخاء وليونه

مجموعة 12

مادلين : حلوى وفاكهه صيفيه

ماريه : وليس ماريا … امراه بيضاء واسم ماريا القبطيه احلى مثال

مايا : مأخوذ من الام معناه الام المرضعه

مغاني : جمع مغنى نعناته منزل واقامه

منار : موضع النور

منيفه : تامه الطول والجمال

ميرا : عربي مأخوذ من ميرة ..طعام يذخره الانسان ..

ميلاء : شجره كثيره الاغصان

مجموعة 13

لتين ومعناه الشي شديد الحلاوه..

اثيله : اصيله في الشرف . وعريقه,,,

اماليا : اصله يوناني بس,,, معانه اللطيفه والمحبوبه .

أمجاد : جمع مجد ,,,, رفعه الشأن

ألين : اجمل نساء العالم

بنان : جمع بنانه طرف الاصبع ..

بيلسان : زهره بيضاء ذات رائح عطرررريه جميله

تاله : وليس تالا ,,,

معناته ,,, النخله الصغيره

ترانيم : انشوده

تغاني : استثناء …

تنال معناه بصيغه المضارع تحصل على ماتريد

تيماء : صحراء

جلنار : زهر الرمان ,,

مجموعة 14

ديالا : اسم منسوب من نهر بالعراق ( ديلي )

ديمه : مطر يدوم بسكون بلا رعد ولا برق

راوند : ((( اصله فارسي ))) حبل تعلق عليه عناقيد العنب

رسال : جمع رسل … تمهل << مو يقولون على مهلك على رسلك

روفيدا : ((( اصله فارسي ))) المكان الذي يفرد فيه العجين

روانا : ((( اصله فارسي ))) السفر والدليل

رواني : جمع رانيه : حسنه الصوت ..

روند : نبات عريض الاوراق

ريانه : ضد عطشانه ( بنات ديروا بالكم هذا للبنات ريانه )) اما ريان للذكر

زيان : ذات حسن وجمال

سجيه او سجايا : طبيعه الخلق ((( ويقولون البنت على سجيتها او على نياتها .)))

سوريانا : منسوب الى سوريا ,,,

شيماء : <<< مو جديد بس معناته (( الشامه او الخال )) التي تظهر على جسم الانسان واسم غفار نفس المعنى

صمود : ثبااات

مجموعة 15

ليساء : حسنة الخلق

مسرة : فرحة .

جوين : تصغير جون، والجون : الاسود.

سرى : المشي ليلا .

سوار : وسوار : حلية مستديرة تُلبس في المْعَصم أو الزند.

رألة : الرال : فرخ النعام وما أتى عليه حول منه والجمع : رئال.

أناهيد : المرأة الفاضلة (أصلها أنا هيتا الهندية ).

منة منن (منة الله) : عطاء من الله .

آثار : أثر : بقية الشيء . آلاء : نعم ، بركات ، شجر أخضر . آمال : أمل : رغبة في الشيء .

آمنة : اسم والدة النبي صلى الله عليه وسلم ، وادعة ، مستقرة .

آيات : آية : علامة .

ائتلاف : من الإلفة والتوافق .

ابتسام – ابتسامة : ضحكة خفيفة ، رقيقة تبيّن مشاعر السرور .

ابتعاث : إرسال إلى ناحية ما ، أو إيقاظ وخلق الحركة في ما كان هامداً …

ابتهاج : سرور ، انشراح ، بهجة .

ابتهال : تضرع ، دعاء للحصول على أمر مُبتغى .

إيثار : تفضيل شيء على آخر .

إجلال : احترام وتقدير .

إحسان : عمل الخير والمعروف .

أحلام : حلم : طول الأناة والصبر أو ما يراه النائم من خيالات ورؤى .

إخلاص : أمانة ، تعهد ، حفظ الوعود .

أروى : أنثى الوعل أو الفتاة الجميلة .

أريج : عطر ، رائحة طيبة .

أزهار : نبات جميل ذو زهر وألوان .

أسرار : أخبار مكتومة ، غير معلنة .

إسعاد : من السعادة ، تقديم السعادة للآخرين .

أسل : سيف أو نبات دقيق الغصن .

أسمى : أعلى منزلة . أرفع .

أسماء : جمع اسم .

أسمهان : علا وارتفع .

أسيل : الخد الناعم الملمس .

أشجان : شجن ، حزن .

أشواق : شوق : صبابة وجوى .

أصالة : ذات مجد أصيل .

أصيلة : بنت الحسب والنسب .

أضواء : أنوار .

اعتدال : من عدل : سار سيراً مستقيماً .

اعتزاز : افتخار بالعزة .

اعتكاف : انزواء ، ابتعاد .

اعتماد : قصد ، اتكال ، توكّل .

أغاريد : غناء ، أهازيج .

افتكار : إعمال الفكر وتغليب العقل .

أفراح : فرح : وهو شعور بالبهجة .

أفنان : من أفانين .

إقبال : مجيء ، قدوم .

إكتمال : إتمام ، إنجاز .

إكرام : تعظيم ، تكريم .

ألطاف : الرفق والرقة والعذوبة .

ألفة – ألفت : من الأنس ، وتكتب بالتاء الطويلة في الأسماء التركية .

ألمى : ظل كثيف أسود .

اسماء بنات بحرف الالف 2020

إلهام : وحي .

أليس : كلمة أعجمية تعني النعومة .

أمان : دعة ، استقرار ، هدوء .

أماني : أمنية : وهي البُغية أو الطلب .

امتثال : الرضوخ للأمر والطاعة في تنفيذه والاستجابة إليه .

امتنان : شكر ، تقدير .

أمجاد : ج . مجد .

أمل : رجاء ، تمني .

أميرة : ذات أمر وسلطان .

أميمة : تصغير ( أمّ ) أو هي مطرقة الحداد .

أميّة : تصغير ( أمة ) أي عبدة أو جارية .

أمينة : وفّية ، مخلصة .

انتصار : إحراز النصر أو إعانة المظلوم ونصرته .

أنج – أنجي : اسم أعجمي ، بمعنى ملاك .

أنس : من الانسان : أي الحي .

انشراح : من الفرح والسرور .

أنصار : حلفاء .

إنصاف : عدل .

إنعام : عطاء سخيّ أو نوال .

إيثار : تفضيل شيء على آخر .

إيمان : التصديق بالقلب .

إيناس : من الإيناس : آنسته ( أبصرته ) وقد تأتي بمعنى اليقين ، أو الطمأنينة .

ب:

بارعة: فائقة الجمال.

بارقة: مشرقة.

باسلة: شجاعة.

باسمة: تعبير عن الفرح وهو منزلة تقل عن الضحك.

بان: شجر طيب الرائحة.

بانية: التي تبني وتعمر.

باهرة: التي تبهر النظر بحسنها وجمالها.

بتول: عذراء لم يمسها رجل.

بثنة ـ بثينة: الأرض اللينة السهلة.

بدر: القمر ليلة اكتماله.

بدر الدجى: القمر الذي يطلع في الظلام.

بدرة: كيس النقود.

بدرية: نسبة إلى البدر.

بدور: مصدر بدر.

بديعة: سمينة، أصيلة لامثيل لها.

برء: شفاء.

براءة: السلامة من العيب.

براح: اسم للشمس.

براعم: ج: برعم/ زهرة الشجرة قبل أن تتلقح.

براعة: إتقان، مهارة.

براقة: تبرق كالضوء.

برت: اسم أعجمي بمعنى ميلاد.

برجيس: نجم قيل هو المشتري.

برلنت: أغلى أنواع الألماس صفاءً ولمعاناً.

بسامة: شديدة الإبتسام.

بسمة: ضحكة لطيفة دون صوت.

بشرى: خبر سار يجلب الفرح.

بلسم: شجر يداوى به.

بلقيس: اسم أعجمي عرفت به ملكة سبأ التي قصدت النبي سليمان عليه السلام.

بلماء: ليلة البدر لعظم القمر فيها.

بلند: لفظة فارسية بمعنى عالية المنزلة.

بنان: رؤوس الأصابع.

بنفسج: زهر جميل ذو رائحة زكية.

بها ـ بهاء: جسن/ جمال/ ظرف.

بهية: صاحبة بهاء وجمال.

بيسان: اسم موضع في فلسطين.

بيلسان: شجرة لون زهرها أبيض، تزرع للزينة ولها فوائد جمة.

ت:

تالة: شجرة النخل الصغيرة.

تالدة: صاحبة المجد التليد.

تباهي: افتخار.

تذكار: ذكرى.

ترف: عيش رغيد.

تغاريد: زقزقة العصافير.

تغريد: زقزقة.

تقوى: الخشية والخوف.

تقية: ورعة.

تمارة: بائعة التمر.

تماضر: المرأة البيضاء اللون، وهو اسم الخنساء الشاعرة العربية.

تمام: كمال.

تمامة: بقية.

تميمة: حرز.

ترنيمة: تغريدة، لحن جميل.

تفاني: بذل النفس والتضحية بالذات.

تقاء: الورع، الطهر.

تهاني: ج. تهنئة: دعاء باالهناء والبركة.

توبة: الرجوع عن الخطاء.

تومة: اللؤلؤة.

تيسير: التوفيق والتسهيل في الأمور.

توحيدة: منفردة إلى نفسها.

توسل: الترجي، التقرب إلى الله.

تيماء: فلاة واسعة.

ث:

ثائرة: غاضبة.

ثابتة: مستقرة.

ثامرة: ذات ثمر.

ثريا: أحد الكواكب في السماء.

ثغور: مباسم.

ثناء: مديح، إطراء.

ثنية: طول المقام.

ثواب: الجزاء خيرا.

ثورة : تمرد.

ثغاء: صوت الشاة.

ثغامة: زهرة جبلية بيضاء الثمر والزهر.

ثمينة: مرتفعة الثمن غالية.

ثراء: غنى، بذخ، ترف.

ثروة: ليلة لقاء القمر بالثريا وهبي ليلة بركة لذا يطلق اسمها على الغنى والوفرة وسعة العيش.

ج:

جابرة: التي تصلح ما فسد من الأمور.

جاذبة: ذات حسن يجذب الأبصار.

جارية: صبية حسناء تجري لخدمة سيدها.

جاسرة: شجاعة، جريئة.

جانيت: اسم أعجمي بمعنى حنة.

جاهدة: ذات جهد وعناء في بلوغ مرادها.

جداء: عطاء.

جلسان: ورد أبيض ذو رائحة زكية.

جلنار: اسم فارسي يطلق على زهر الرمان.

جلواء: ذات سعة.

جليلة: موقرة.

جمال: حسن، بهاء.

جمالات ـ جملات: ذات جمال.

جمانة: لؤلؤة صغيرة أو هي مقدم السفينة.

جنا ـ جنى: كل ما يجنى من الثمر.

جنان: الليل/ أو القلب والروح.

جنين: الولد ما دام في الرحم.

جهاد: القتال في سبيل الله، نضال.

جيهان: الدنيا.

جهينة: غلظة الوجه.

جوانا: الشابة.

في الخاتمة نتمنى أن تكون الأسماء لاقت أعجاب الزوار الكرام، الباحثين عن أسماء بنات جديد، تمكنه من تميت المولد الجديد، الذي ستعد للحضور إلي الحياة الدنيا، في أي وقت، فأجمل الأسماء هي ذات الأصول العربية الأصيلة التي تجعل للأسمى معني جميل عربي، وليس معنى عجمي تشك في معناه الحقيقي.