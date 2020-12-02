تراند اليوم : معجنات لذيذة وهشة

3- اكواب طحين .. 2- ملعقه طعام خميره .. 1- ملعقه ونصف طعام سكر .. بيضه وسمسم للتزين 2- ملعقه طعام حليب باودر .. 1- كوب ماء دافئ ( وممكن ان نقلل من الماء او نزيد حسب نوع الطحين ) .. 1/4 ملعقه صغيره ملح .. 1- ملعقه كبيره شورتنج ( او سمن الحلويات)

الطريقة:

نضع في العجانه .. الماء - الحليب الباودر - الخميره - السكر - الملح _والشورتنج يخلط جيدا ثم نضيف الطحين بالتدريج حتى تصبح عجينه متماسكه ومتجانسه ولكي نحصل على النتائج المطلوبه يجيب ان نفرد العجينه قبل ان تختمر نشكلها بالشكل المطلوب وثم نضعها على جنب لتختمر وثم تخبز وتقدم .. صحه وعافيه