الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي بحركة معيبة جدًا وهل تعرف أصلها؟ – صورة

فاجأت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي جمهورها حين نشرت صورة استخدمت فيها “ايموجي” الأصبع الأوسط، وكتبت: “ركبت هيدا الإكسسوار على كتافي لكل الي بيفكر انه بعده قادر يطلع عليهم”

البعض اعتبر أنها تشتم ابنتها الوحيدة زينب_فياض التي تحاول التقرب منها لكنها لا تتلقى جوابًا.

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ونسأل هل تعرف هيفا ما تعني هذه الحركة في مجتمعاتنا العربي؟

هذه الحركة يستخدمها أولاد الشوارع الذين يستخدمون الإصبع الوسط الذي يرمز إلى العضو الذكري وللشتيمة.

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ما أصل رفع الأصبع الأوسط عبر التاريخ

في العام 1415، كانت معركة اجينكورت بين الفرنسيين والانجليز، وكان الانتصار في البداية للفرنسيين والذين كانوا يقطعون الاصبع الاوسط للاسرى الإنجليز حتى لا يستطيعوا إطلاق السهام الطويلة والتي تنتهي بالريش وتعتمد على الإصبع الأوسط في تحديد الهدف، لكن المعركة تغيرت مجرياتها وانهزم الجيش الفرنسي وكان الإنجليز يرفعون أصابعهم الوسطى وبعضها مقطوع تعبيراً منهم على أنهم يستطيعون الرماية دون الحاجة ألى أصابعهم الوسطى.

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ومنذ ذلك الوقت اتخذت تعبيرًا عن التحدي، وحُرفت مؤخراً لتعني بحسب تعذيبنا في اللغة العربية المحرِفة للمعنى الصحيح ب (تباً لك).