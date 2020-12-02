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تراند اليوم : ما الاسم الذي اختاره لاعب الدوري الفلسطيني حسن جربوع لابنه؟

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اختار حسن أبو جربوع نجم  نادي الصداقة

السابق تسمية مولوده الجديد

تيمناً  ومحبة بصاحب الاسم

غزة- الخليج 365:

اختار حسن أبو جربوع نجم  نادي الصداقة السابق تسمية مولوده الجديد "اسماعيل هنية" ، تيمناً  ومحبة َبإسماعيل هنية الرياضي الكبير ورئيس نادي الصداقة .

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ويعد أبو جربوع أحد هدافي الصداقة في فريق القدامى ، ولازال يمارس نشاطه مع الفريق بالتمرينات والمباريات .

وكان الدكتور إسماعيل عبد السلام هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، رئيس الوزراء السابق، قدم مؤخراً مبلغ 10 آلاف دولار هدية إلى نادي شباب رفح بمناسبة تتويج فريقه بلقب كأس فلسطين على حساب نظيره أهلي الخليل، وذلك خلال حفل الاستقبال الذي جرى في منزله ظهر أمس في مخيم الشاطئ غرب غزة.

وهنية، وزير الشباب والرياضة في الحكومة العاشرة، وهو لاعب كرة القدم في الثمانينات في خدمات الشاطئ والجمعية الإسلامية- الصداقة

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