تراند اليوم : ماذا فعل هذا الحلاق في رام الله لضمان رضا زبائنه بالعيد؟

رام الله- الخليج 365:

وضع حلاق فلسطيني من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وصولًا ورقية للحجز وذلك منعًا للازدحام بين زبائنه، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك الجمعة المقبلة.

الحلاق رامي حسان "خمايسة" وضع الوصول التي تتضمن حجز الزبون وفق ترميز رقمي، وأرفق معها بعض التفاصيل المتعلقة بالاسم ووقت وتاريخ الحلاقة، بالإضافة إلى السعر.

وأعلن حسان لزبائنه على صفحته في فيسبوك أن صالونه للحلاقة سيبدأ غدًا الثلاثاء بالحجز، وذلك بسبب اقتراب العيد، موضحًا أنه يجب الحضور للصالون للحجز واستلام الوصل.

ورغم أن من ينوي تقديم الأضحية، يُمسك عليه شعره ويحلق بعد نحره لأضحيته؛ إلا أن الكثيرين يتوجهون للحلاقة، وذلك احتفالًا بمقدم العيد.

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ويأخذ كرسي الحلاقة-مع حلول الأعياد-الأضواء؛ ودرج لذلك الكثير من الأمثال، والتي تشير إلى أن الوصول "لكرسي الرئاسة أسهل من الوصول إلى كرسي الحلاقة"، وذلك للازدحام الكبير على أبواب الحلاقين.