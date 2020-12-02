تراند اليوم : ابنة نجيب محفوظ تفضح مبارك: أعطاه جائزة مغشوشة

القاهرة - الخليج 365

هل تدركون أن حسني مبارك، منح نجيب محفوظ جائزة مغشوشة؟، هذا ما لا يعرفه كثيرون، وكان بمثابة ضجة أحدثتها ابنة الكاتب العالمي في مقابلة متلفزة، حين قالت: إن والدها حصل على “جائزة مغشوشة” من الرئيس المخلوع.

وقالت أم كلثوم، في فيديو انتشر سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إن والدها حصل على قلادة النيل من الفضة وليس الذهب الخالص والمرصع بالاحجار الكريمة.

واعتبر مستخدمو مواقع التواصل أن هذا الخبر بمثابة “مفاجأة مدوية”، بعد مرور 29 عامًا على حصول محفوظ على جائزة نوبل للآداب، وتكريم مبارك، له وتوشيحه بقلادة النيل الشهيرة عام 1988.

وأكدت، أم كلثوم ابنة محفوظ، أن والدها “رجع بالقلادة والدتي قالت له: إنها مش ذهب وشكلها مطفي، ولما روحنا للجواهري أكد لها أنها مش ذهب”، موضحة: “والدي مش كانت فارقة معاه ومارضيش يعمل حاجة أو يبلغ حد، والقلادة حاجة تخصه هو”.

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