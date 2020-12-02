تراند اليوم : بالفيديو:محمد عساف يتعرض لموجة من السخرية من متابعيه

الخليج 365/

شن جمهور الفنان محمد عساف هجوما قاسيا و لموجة من التعليقات والإنتقادات بعد خضوعه لجلسات للعناية بالبشرة.

وظهر عساف في أحد الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والكريمات تغطّي وجهه.

وكان نجم "Arab Idol" توجّه الى أحد مراكز التجميل في دبي، للخضوع لعلاج لبشرته، من أجل تحسينه وتجديد الخلايا، وهو أمرٌ ضروري.

وأكد محمد عساف من خلال الفيديو أنه يرغب في إضافة النضارة لبشرته، خاصة مع تعب العمل وإضاءة التصوير.

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إلّا أنّ بعض الناشطين توجّهوا للفنّان الشاب بأقسى التعليقات، معتبرين أنّ هذه الجلسات خاصة بالمرأة فقط.