تراند اليوم : أول ملك جمال فلسطيني يصل العالمية.."هذه أسرار لياقتي، وأحب الملوخية والمنسف"

غزة/الخليل 365/

قيل قديماً " لكل امرء نصيب من اسمه"، كذلك الشاب وسيم أبو صهيون استطاع بوسامته أن يكون أول شاب فلسطيني يُشارك في مسابقة جمال على مستوى العالم.

ورغم أنه لم يحصد اللقب، إلا أنه خرج من مسابقة "رجل العالم" أو Man of the World لعام 2017 بالمركز الثالث والعديد من الألقاب التي استحقها بجدارة .

واستطاع وسيم أن يرفع اسم بلده في مسابقة ضمت 54 متسابقًا من مختلف أنحاء العالم وأقيمت في مدينة باساي الفلبينية.

ماهي كواليس مشاركته؟ وكيف خدم قضية بلاده، وماهي خطوته القادمة .. أمور عرفناها في الحوار التالي:

عرفنا عن نفسك

اسمي وسيم أبو صهيون، فلسطيني من عكا، ووالدتي من مدينة يافا، مواليد دبي وأقيم في دبي عمري 32 عام ، أعمل في مجال الأزياء منذ 19 عاماً

كيف تمت مشاركتك في ملك جمال العرب" أو رجل العام"؟

تواصلت معي اللجنة المُنظمة للمسابقة من الفلبين، وأخبروني أنهم يبحثون عن شاب فلسطيني يعرض أزياء للمشاركة لتمثيل اسم فلسطين، وأتوا إلى الإمارات واختاروني من بين أكثر من شاب فلسطيني .

ما هي الألقاب التي حصلت عليها سابقاً؟

لم أحصل على ألقاب سابقة، فهذه أول مرة أشارك فيها بمسابقة ، ولن أشارك مرة أخرى، هي تجربة واحدة لن أكررها .

أما الألقاب التي حصلت عليها خلال المسابقة أولها "MR Friendship" لأنني كنت مقرباً من الجميع ، وهذا اللقب يتم التصويت عليه من قبل المشاركين، وكان التصويت الأكبر لي، كما كنت من أفضل 5 أجسام مشاركة، وحصلت على لقب Mr. Icon وهو اسم الفندق الذي أقيمت به المسابقة، وحصلت على غرفة بالفندق لمدة عام، كما حصلت على لقب الوصيف الثالث للفائز باللقب.

هل سبق وزرت بلدك الأم "فلسطين"؟ وهل تتمنى زيارتها؟

أن أزور فلسطين هو حلمي، أتمنى أن أذهب هناك وأفتخر بأنني مواطن فلسطيني ولكن للأسف لا أستطيع دخولها فأنا أحمل وثيقة لبنانية.

شعار مشاهير فلسطين عادةً يكون "خدمة القضية الفلسطينية" .. هل رفعت هذا الشعار سابقاً؟

كانت هذه المسابقة العالمية فرصتي الوحيدة لأرفع اسم بلدي، وفخور جدا بهذا الشيء خاصة أنه حين ينادونني في المسابقة، لا يقولون اسمي بل Mr. Palestine ، وكان هذا ما يهمني ليسمع العالم أن هناك دولة اسمها فلسطين، و أتيحت لي فرصة رفع علم فلسطين وشرح قضيتنا للعالم وأن فلسطين قلب العالم ولن تختفي إلا باختفاء العالم.

ما هي مواصفات فتاة أحلامك؟

أفضل الارتباط بفتاة فلسطينية لأنها ستحمل نفس عاداتنا وتقاليدنا، كما أفضل الجمال العربي الذي يتميز بالشعر الأسود والطويل الناعم والعيون السوداء الواسعة .

شاب بوسامتك سيتعرض للعديد من المواقف مع الفتيات .. ماهي أكثر هذه المواقف غرابة؟

نعم تعرضت لمواقف كثيرة مع الفتيات سواء في مواقع التواصل الاجتماعي، أو في الشارع، وحدثت معي مواقف غريبة كنت معنياً بتوضيحها عبر خاصية البث المباشر عبر الفيس بوك، لأؤكد لمتابعي صفحتي أن الاحترام أساس علاقاتي مع أي كان.

هل تعتمد على نظام غذائي خاص لتحافظ على لياقتك البدنية؟

طبعا ألتزم بنظام غذائي معين، وهو أمر ليس سهلاً أن تحرم نفسك من ملذات الطعام ، فقد حرمت نفسي من الخبز والحلويات بالذات الكنافة لأحافظ على جسدي.

ما هي أكلتك المفضلة؟ وهل تتناول الطعام الفلسطيني المعروف بدسامته؟

أنا لا أحب إلا الأكلات الشرقية، وحين سافرت إلى الفلبين عانيت كثيراً بسبب نوعية طعامهم لدرجة أنني خسرت من وزني 4 كيلوجرام، فقد كنت أعيش على الزر الأبيض والبيض فقط، ثم اضطررت لكسر نظامي الغذائي بسبب الجوع حين بدأت الأكل من ماكدونالدز، أما أكلاتي المفضلة الملوخية والمسخن والمنسف.

هل تعاني من مشكلة مع اللغة العربية؟ لماذا تغلب اللغة الإنجليزية في كلامك ؟

لا يوجد لدي أي مشكلة مع اللغة العربية، ولا أتكلم إلا بلهجتي الفلسطينية ولكني أتواصل مع الناس بالإنجليزية لأن معظمهم في دبي يتحدثون بها، حيث كل المعاملات وأماكن العمل يتم التعامل معها باللغة الإنجليزية، كما أنه شرط للعمل في دبي أن تتقن الإنجليزية قبل العربية.

إذا عُرض عليك التمثيل .. هل تقبل؟ وفي حالة كان الدور جريء جدا خارجا عن التقاليد العربية .. هل تقبل به؟

لا يمكن أن أقبل التمثيل بدور جريء .. مستحيل

ماهي المقومات التي تمتلكها "عدا الجمال "وأهلتك للمشاركة في المسابقة؟

أمتلك ثقتي بنفسي، وعزة نفس قوية أتمسك بها دائما، وشخصيتي ساعدتني بالوصول إلى هذه المرحلة فأنا طبيعي جداً في التعامل، لدرجة أنني كنت أرفض تحضير نفسي للمقابلات كما طُلب مني لأنني أفضل أن أظهر على طبيعتي، ولا أنمق الكلام

المجتمع الشرقي لا يتقبل فكرة "ملك الجمال" .. هل واجهت صعوبة في تقبل الفكرة؟

كنت متردداً في قبول المشاركة، ولكن حين شرحت لي اللجنة أن المسابقة لا تعتمد على الجمال فقط، بل الأخلاق أيضا والشخصية، وبعد تشجيع من عائلتي وأصدقائي قبلت بها.

هناك بعض الرجال اللذين حصلوا على اللقب، أثاروا الضجة فيما بعد مثل زوج الشحرورة صباح.. ما رأيك بما حدث معهم؟ وهل ستتقي أموراً كهذه مستقبلا أم أنها تزيد رصيد جمهورك؟

أنا لا أحب أن تخرج حياتي الخاصة للناس، وبالتالي لا يمكن أن أرتبط بإحدى المشاهير .

ما هو طموحك وسيم؟

كنت أحلم دائماً بالعمل كممثل، وليس في الأزياء، ولكن في دبي لا يوجد فرصة، لذلك قررت البقاء في مجال الأزياء لمدة أطول حتى يعرفني الناس أكثر لعلي أجد فرصة بعد ذلك.

ماهي خطوتك القادمة بعد حصولك على لقب وصيف رجل العالم؟

أبحث الآن عن فرصة لتحقيق حلمي والدخول إلى مجال التمثيل، وإذا لم أحققه، سأبحث عن وظيفة ثابتة وسأترك الأزياء .