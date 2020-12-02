تراند اليوم : لص يلتهم الفلفل الحار جداً الذي سرقه وينهار في الشارع

وكالات - مشرق نيوز -

انهار لص جائع بعد التهامه كمية من الفلفل الحار جداً بعد سرقتها فسقط على الارض بعد شعوره بالألم الشديد والتقيؤ مما ساهم في اعتقاله.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن ماركوس بانويل (39 سنة) سرق سلة تحتوي على الفلفل الحار والتهم بعضاً منها فيما كان يفر ولم تمض لحظات معدودة قبل أن يشعر بالألم الشديد ويبدأ بالسعال والتقيؤ ومن ثم السقوط أرضاً في الشارع.

وحضرت الشرطة التي وجدت معه باقي الفلفل وعصيراً سرقه من متجر مجاور في بريستول، بالإضافة إلى مبلغ مالي سرقه أيضاً من متجر لبيع القطع الموسيقية، وكمية من الهيرويين والكوكايين.

واعتقلت الشرطة الرجل وحكم عليه بالسجن 14 يوماً بعد اعترافه بالسرقة.

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يشار إلى أن الفلفل الذي تناوله يعد من أكثر أنواع الفلفل حراً في العالم.