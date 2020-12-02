تراند اليوم : مساءلة من أصدر فتوى بقتل كل من يتظاهر ضد جماعة الإخوان المسلمين في مصر

القاهرة - وكالات - مشرق نيوز -

القاهرة- أثارت الفتوى التي أطلقها الشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في فيديو مصوَّر له يتم تداوله على شبكة الإنترنت، "بوجوب قتال ومقاومة المشاركين في مظاهرات 24 أغسطس/آب المقبل ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي "القيادي في الجماعة" وإهدار دمائهم، واصفاً إياهم بـ "خوارج ورِدة” ويجب قتلهم، قائلاً: قاوموا هؤلاء فإن قاتلوكم فاقتلوهم يا شعب مصر، فإن قتلوا بعضكم، فبعضكم في الجنة وأن قتلتموهم فلا دية لهم ودمهم هدر”.".



فقد علق الشيخ قرسي سلامة نقيب نقابة الأئمة والدعاة المستقلة بقنا، أن الشيخ إسلام أزهري منتمي للإخوان وفتواه تندرج تحت مسمي الفتاوي المزاجية التي لابد من الوقوف ضدها.

وأضاف سلامة فى تصريح صحفى:إذا كان الخروج علي الرئيس محمد مرسي حرامًا، فالخروج علي مبارك حرام لأنهما مسلمان، لافتا أن مشايخ التيار السلفي كانوا يقولون إن الخروج علي الرئيس السابق حرام وبعد نجاح الثورة وقفوا بجانب الثورة.



وطالب سلامة، الأزهر الشريف بمساءلة الشيخ هاشم إسلام ومراجعته، متسائلاً: ماذا إذا قام الشعب المصري بتأييد فتواه ثم قام بقتال بعضه البعض، فمن المسئول عن الدماء التي سيتم إهدارها.

كما انتقد وكيل وزارة الأوقاف المصرية الدكتور سالم عبد الجليل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي" المصرية، الفتوى التي صدرت عن شيخ أزهري اباح اهدار دم من يخرج في مظاهرات ضد جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارهم من "الخوارج"، مؤكداً أن هذه القضية خطيرة ولا يمكن أن تصدر عن أزهري.

وأضاف أنه لا يوجد شيء يحل دماء أي شخص، حتى لو كان مخطئاً، و"أن هذا الشيخ صاحب الفتوى كان يجب أن يراعي البعدين الإجتماعي والسياسي، وأن يراجع نفسه"، متمنياً أن يخرج الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر ببيان يستنكر فيه هذه الفتوى.

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وكان عدد من النشطاء المصريين دعوا إلى مظاهرات واسعة تشمل جميع أنحاء البلاد ضد ما اعتبروه محاولات هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة المصرية من خلال اعتماد منهج إقصائي يستبعد شرائح عديدة من أبناء الوطن الواحد من المشاركة في إدارة البلاد.