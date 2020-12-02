تراند اليوم : زوج يرفع دعوى قضائية ضد زوجته لكثرة نومها في رمضان

رأس الخيمة - وكالات - مشرق نيوز -

قام زوج إماراتي برفع دعوى قضائية الى محكمة رأس الخيمة، ضدّ زوجته بسبب طول فترة نومها خلال نهار رمضان، وأصرّ الزوج على تطليق الزوجة التي لا تستيقظ يومياً إلا عند الساعة الرابعة عصراً.

ونجح التوجيه الأسري بدائرة محاكم رأس الخيمة في ثني الزوج عن الاستمرار في شكواه ضد الزوجة، التي فشل القسم في الاتصال بها خلال فترة الدوام على مدار ثلاثة أيام متتالية نتيجة إغلاقها الهاتف في أثناء النوم.



فاتصلت اللجنة بالخادمة لتخبر الزوجة بضرورة بضرورة التوجُّه للمحكمة، حيث فُوجئت بطلب زوجها الطلاق بسبب ساعات النوم الطويلة لها في شهر رمضان وإغلاقها الهاتف بصورةٍ دائمة، غير عابئة بظروف زوجها الذي يعمل خارج الإمارة، ويعود يومياً لتناول الإفطار مع أسرته ويضطر للتواصل مع الخادمة لمعرفة احتياجات الأسرة، ويضطر في أحيان كثيرة إلى طلب الإفطار من المطاعم.



وأكد المواطن في شكواه أن زوجته تقضي معظم وقتها في مشاهدة القنوات الفضائية من مسلسلات وبرامج دينية وثقافية واجتماعية، ولا تخرج من المنزل إلا لصلاة العشاء والتراويح ثم تعاود السهر أمام التلفزيون حتى أذان الفجر، ثم تبدأ الحديث مع أهلها حتى السادسة صباحاً قبل الخلود للنوم والاستيقاظ عند أذان العصر.



ووافقت الزوجة على شروط الزوج بالنوم مبكراً والتخلي عن عادة السهر أمام القنوات الفضائية والتفرُّغ للعبادة فيما تبقى من أيام الشهر الفضيل.