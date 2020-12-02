تراند اليوم : قاضي سعودي يحكم على شابين بحفر 6 قبور

الرياض - وكالات - مشرق نيوز -

أصدر قاضي محكمة مدينة طريف الشيخ فيصل الناصر، حكماً قضائياً على شابين سعوديين بالمحافظة بحفر ثلاثة قبور لكل منهما.

وجاء الحكم إثر اعتدائهما في وقت سابق على شاب آخر بالضرب ودخولهما معه في مشاجرة في أحد أحياء المحافظة وقد ألزم القاضي الشابين بحفر القبور الستة قبل أن يتم إطلاق سراحهما بعد انقضاء نصف مدة الحكم البالغة 4 أشهر.

وأكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد بندر الأيداء، أن شرطة طريف تلقت خطاباً من محكمة طريف لتنفيذ الحكم مع جهات أخرى من الإمارة والسجون، مبيناً أن الشابين أتمّا حفر القبور ليلة أول من أمس، قبل أن تتم إعادتهما إلى السجن مرة أخرى، تمهيداً لاستكمال إجراءات خروجهما.