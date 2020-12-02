تراند اليوم : الهيبة الرد الحلقة 25 .. الهيبة الرد 25 كاملة HD مسلسل الهيبة الرد الحلقة 25 HD

الهيبة الرد الحلقة 25 مشاهدة وتحميل مسلسل الهيبة الرد الحلقة 25 بجودة عالية الهيبة الرد الحلقة 25 كاملة، وتدور أحداث المسلسل بعد أن يتم قتل البطلة عليا على يد أعداء الجبل، يكبر ابنها ليحاول الثأر من قتلة والدته و تتناول أحداث المسلسل العديد من الأحداث المميزة التي من خلالها يمكنكم الحصول على العديد من المشاهد المميزة و التي تتطرق الى الحياة التي تعيشا العائلات في الجبل و التي تشمل التجارة في السلاح و العديد من أساليب حياة هذه العشائر في منطقة الجبل.

و يشارك في مسلسل الهيبه الرد العديد من الممثلين المميزين في الوط الفني في الدراما السورية و من ابرزهم (تيم حسن – نيكول سابا – أويس مخللاتي – منى واصف – فاليري أبو شقرا – ختام اللحام)، ليشاركوا في العديد من الأحداث و المشاهد المميزة التي تشمل الرومانسية و الأكشن، و التي شكلت النجاح الباهر من خلال أولى حلقات عرض المسلسل الذي حقق نسبة من اعلى المشاهدات في شهر رمضان المبارك، و يمكنكم التعرف على مواعيد عرض مسلسل الهيبه 2 العودة 2019 من خلال ما يلي :إم بي سي 09:30 مساءً ،إم تي في 09:30 مساءً ،رؤيا 10:00 مساءً ،السومرية 12:00 صباحًا.

و يدور حول تجارة السلاح، والعيش في حالة من الرهبة والخوف في الجبال، والذي يعود من جديد، من أجل استكمال ما تمر تركه خلال الجزء السابقة بعد إن عاشت عاليا بين تجار السلاح من أجل أن تحافظ علي حق الحضانة لأبنها، والزواج من أخ زوجها المتوفى جبل.

ولكن هذا الجزء تتعرض عليا فيها للقتل علي يد أعداء الجبل، حيث يكبر أبنها في ضل حالة من القتال المستمر بين المجموعات المسلحة، وتجار السلاح، الذي يسعي من خلالها إلي تسليط الضوء علي الحياة التي يعيشها القبائل التي تعيش في الجبال، وتجار السلاح بين لبنان، وسوريا.

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موعد عرض مسلسل الهيبة العودة

يعد موعد العرض من المتوقع من أجل عرض هذا المسلسل الرائع الذي قام بإخراجه المخرج الكبير سامر البرقاوي، وتأليف هوازن عكو، وسيناريو وحوار باسم توفيق السلكا، وموعد العرض سيكون خلال شهر رمضان الكريم.

أبطال وفريق عمل الهيبة العودة

يمتلك المسلسلة مجموعة من ألمع نجوم الفن السوري واللبناني المخضرمين في الأعمال الدرامية، والذي يشرف عليه المخرج اللباني، والذي تم تصوريه في البنان، ويشارك في هذا العمل الفني، تيم حسن بدور الجبل، نيكول سابا، ختام اللحام، عبدالمجيد مجذوب، خالد السيد، نقولا دانيال، ميرفا القاضي، نتاشا شوفاني، نجاح سفكوني، أحمد الزين، رفيق أحمد، أويس مخللاتي في دور صخر.