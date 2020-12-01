تراند اليوم : فيديو سلمي الشيمي .. فيديو سلمي الشيمي بالزي الفرعوني وتحمل سيجارة

أشعل فيديو سلمي الشيمي منصات التواصل الاجتماعي عقب إظهار الفيديو للفتاة سلمى الشيمي وهي بملابس فرعونية وهي تحمل سيجارة، وضطج فيسبوك وتويتر بمقطع فيديو سلمى الشيمي الذي اعتبره الكثير من النشطاء استهتار بالعادات والقيم المصرية.

وعقب تداول صور و مقطع فيديو سلمي الشيمي ، أحال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، واقعة التقاط العارضة سلمى الشيمي صورا لها في منطقة الأهرامات بملابس فرعونية إلى النيابة العامة للتحقيق بالحادثة.

وطالبت النيابة العامة من تحريات مباحث شرطة السياحة والآثار، استكمال التحقيقات في القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري على حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الأماكن الأثرية وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أي شخص يثبت تقصيره في حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته.

وكانت عارضة الأزياء والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، سلمى الشيمي، قد أشعلت مواقع التواصل في مصر بعدما نشرت صورا لها في منطقة الأهرامات، وصفتها وزارة السياحة والآثار وكثير من المستخدمين بـ"غير اللائقة".

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وظهرت سلمى الشيمي في الصور مرتديًة الزي الفرعوني في منطقة سقارة الأثرية، الأمر الذي أثار حفيظة المصريين، واعتبره البعض تصرفًا غير لائق ومخالفًا لعادات وتقاليد المجتمع المصري.