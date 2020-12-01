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مصور سلمى الشيمي يكشف تفاصيل الاتفاق بينهما

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تحدث مصور فوتوسيشن عارضة الأزياء سلمى الشيمي، التي تصدرت تريند جوجل في مجموعة من الصور داخل موقع سقارة الأثري بالزي الفرعوني، عن تفاصيل الاتفاق بينهما .

وقال المصور: "أنا أخدت ألف جنيه مقابل تصوير هذا الفوتوسيشن، ومكنتش اعرف إن الموضوع هيكبر ويعمل الضجة دي كلها، ويمكن اللي خلى الموضوع يكبر كدا هو إن البنت مليانة شوية".

وأضاف: "هناك جلسات تصوير اتصورت هناك قبل كدا ومعملتش الضجة دي".

وأثارت سلمى الشيمي، جدلا واسعا، بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بصورها بالزي الفرعوني داخل موقع سقار الأثري. وفق "مزمز".


 

 

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