مصور سلمى الشيمي يكشف تفاصيل الاتفاق بينهما

تحدث مصور فوتوسيشن عارضة الأزياء سلمى الشيمي، التي تصدرت تريند جوجل في مجموعة من الصور داخل موقع سقارة الأثري بالزي الفرعوني، عن تفاصيل الاتفاق بينهما .

وقال المصور: "أنا أخدت ألف جنيه مقابل تصوير هذا الفوتوسيشن، ومكنتش اعرف إن الموضوع هيكبر ويعمل الضجة دي كلها، ويمكن اللي خلى الموضوع يكبر كدا هو إن البنت مليانة شوية".

وأضاف: "هناك جلسات تصوير اتصورت هناك قبل كدا ومعملتش الضجة دي".

وأثارت سلمى الشيمي، جدلا واسعا، بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بصورها بالزي الفرعوني داخل موقع سقار الأثري. وفق "مزمز".



