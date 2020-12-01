تراند اليوم : حلا الترك ترفع قضية على والدتها منى السابر.. والأخيرة تكشف التفاصيل

كشفت منى السابر والدة الفنانة حلا الترك، تفاصيل الخلاف بينها وبين ابنتها، مشيرةً إلى أن ابنتها ما زالت مراهقة ولا تتصرف بحكمة.

وقالت السابر في وصف ابنتها حلا، خلال حوار لها في برنامج ET بالعربي: "مش بايدها واللي حواليها والجو بشكل عام، وما في بنت بترضى أن ترفع قضية على أمها، أنا بتمنى من الجمهور ما يحكم على حلا، لأنه ما حدا بيعرف كيف الظروف اللي حلا عايشتها".

وأشارت خلال حديثها، إلى أن ابنتها حلا رفعت قضية عليها، دون أن تكشف ما نوع هذه القضية، وأضافت أنها التقت ابنتها منذ مدة في المحكمة وأن الأخيرة رغبت بالحديث مع والدتها لكنهم منعوها، ولم توضح من تقصد بمنعوها، إلا أن الجمهور توقع أن يكون والدها محمد الترك أو جدتها.

وفي ختام الحوار وجهت منى السابر رسالة إلى ابنتها قالت: "يا حلا أنا أم وما بتعرفي قيمة هذه الكلمة إلا لما تصيري أم وإنت بالنهاية بتضلك بنتي وبدي شوفك أحسن العالم بس حسي بإمك قديه عم تعاني لأني أنا ما أحب أن تكوني في هذه المواقف خاصة إنك معروفة والكل حابين إنه حلا تكون في حضني وإن شاء الله أشوفها عن قريب لأني فعلا حابة أشوفها ويمكن أنزل دبي عشان أشوفها". وفق ما أوردت مجلة "لها".

حلا الترك هي مغنية وممثلة بحرينية. اشتهرت بسن صغيرة حينما اشتركت ببرنامج المواهب عرب قوت تالنت وهي بالثامنة عشر من عمرها.