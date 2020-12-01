كمامة تكشف لصا سارقا في روسيا

توصلت الشرطة الجنائية الروسية، اليوم الثلاثاء، لهوية جاني في قضية سرقة، من خلال الكمامة الطبية والشيفرة الوراثية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزراة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، إن الشرطة تمكنت من التعرف على هوية اللص الذي سرق من سيدة مسنة 300 ألف روبل، أو ما يعادل 4000 دولار تقريبا، بمنطقة تفير بفضل الشفرة الوراثية وقناع طبي.

وأفادت فولك: "عثر خبراء الطب الشرعي في مكان الحادث على جزيئات دقيقة، إضافة إلى قناع طبي. واستنادا إلى نتائج الفحص، كان من الممكن عزل التركيب الوراثي البشري، وتحديد هوية الجاني المحتمل، وتبين أنه عاطل عن العمل ومن أصحاب السوابق".

كانت قد أبلغت السيدة البالغة من العمر 83 عاما، شرطة منطقة كوناكوفسكي بشكوى عن تعرضها للسرقة. وفق "روسيا اليوم"

واكتشفت الشرطة التي توجهت إلى مكان الحادث أن الفاعل دخل المنزل من الباب الخلفي، وسرق المال حين كانت صاحبته تشتغل في حديقتها.