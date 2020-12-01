تراند اليوم : نتائج الثانوية العامة فلسطين 2018 .. كشوفات نتائج الانجاز 2018 " الثانوية العامة " حسب الاسم

نتائج الثانوية العامة 2018 فلسطين " الانجاز "، وكان طلاب وطالبات يترقبون الشهادة الثانوية في فلسطين الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2018، يعدما أنهوالطلبة والطالبات تقديم إختبارات الثانوية العامة في فلسطين في الشهر الماضي، ودخلوا فترة الإجازة الصيفية، ويتحضرون لبدء التسجيل في الجامعات والكليات الفلسطينية والإلتحاق ببرامجها وتخصصاتها كلٌ حسب رغبته بعد أن يتعرفوا عن نتائج الثانوية العامة " التوجيهي "، التي تُتاح رسمياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالإسم ورقم الجلوس.

والنتائج هذا العام تحمل بشرة سارة لكافة الطلبة والطالبات على مستوى المحافظات الفلسطينية دون إستثناء، فبعد التسهيلات التي قدممتها لجنة الإمتحانات في الوزارة، ووضعها لإختبارات تناسب مستويات كافة الطلبة، ستكون النتائج هذا العام إيجابية بخلاف الأعوام السابقة، حيث سُيعلن عن نسبة نجاح مرتفعة مقارنة بسابقتها من النتائج .

نتائح الشهادة الثانوية في فلسطين

وتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين ،بعدما إنتهت مرحلة رصد الدرجات، وتم الإعلان عن نتائج التوجيهي خلال مؤتمر صحفي يعقده وزير التربية والتعليم في مقر الوزارة ، يُعلق خلاله عن سير العملية التعليمية والستهيلات والخطط والبرامج التي قدمتها الوزارة خلال العام الدراسي، ومن ثم الإعلان عن نسبة النجاح والرسوب في كل من الفروع العلمي والأدبي والصناعي والشرعي، إلى جانب الإعلان عن أسماء أوائل الطلبة والطالبات على مستوى الوطن والمحافظات الفلسطينية.

وعلى عكس الأعوام السابقة، أعلنت الجامعات الفلسطينية عن برامجها لهذا العام، ومفاتيح القبول لتخصصاتها المختلفة، قبل الإعلان عن نتائج البكالوريا، يأتي ذلك بسبب التأخير في الإعلان عن نتائج البكالوريا، حيث قررت الجامعات البدء ببرامجها الدعائية والإعلانية، لإطلاع الطلبة والطالبات على كافة التخصصات وموعد فتح باب القبول والستجيل، وسعر الساعات الدراسية لكل تخصص بعد التخفيض في عدد من التخصصات والبرامج .

بدورنا نحرص دائما على توفير المناخ المناسب لإطلاع الطلبة على نتائج الشهادة الثانوية في فلسطين 2018، حيث نوفر رابط إستعلام مباشر لتعرف الطلبة على نتائجهم، حيث يمكنهم الإطلاع على نتائجهم ومعرفة علاماتهم التحصيلية في كل مادة، عن طريق الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم ، والضغط على نتائج الإمتحانات، وإختبار نتائج إمتحانات الشهادة الثانوية، حيث ستظهر أمامهم الصفحة الخاصة بنتائج الثانوية العامة، للفروع الأدبي والعلمي والشرعي والصناعي والنسوي والتجاري، حيث يتيح موقع الوزارة النتائح حسب إسم الطالب وإسم مدينته، أو كتابة رقم الإكتتاب وإسم المدينة

اقرأ أيضاً

موقع وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا 2018

نتيح لكافة الطلبة والطالبات رابط موقع وزارة التربية الرسمي، والذي يمكنهم من خلاله الإستعلام والتعرف على نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2018، وبعد الدخول إلى الموقع يجب الضغط على أيقونة نتائج الإمتحانات، وإختيار إمتحانات الثانوية، وكتابة الإسم الشخصي وإسم المدينة، أو كتابة رقم الجلوس وإسم المدينة، حث يتيح الموقع نتائج كافة المواد مفصلة، موقع وزارة التربية السورية نتائج الشهادة الثانوية عبر هذا الرابط .