تراند اليوم : "الفتاة الأمريكية القاتلة" تثير موجة غضب عالمية

كنتاكي/ الخليج 365

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة بعد نشر صور صيادة من ولاية كنتاكي الأمبركية مع زرافة سوداء نافقة كانت قد اصطادتها في جنوب أفريقيا، والتي أثارت ردود فعل غاضبة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي .

وعبر الآلاف من مستخدمي "تويتر" عن غضبهم من تيس تومسون تالي (37 عاما)، لقتلها الزرافة في رحلة صيد الصيف الماضي.

وذكرت صحيفة "يو.إس.إيه توداي" أن تالي كتبت في رسالة تم حذفها من على فيسبوك: "تحقق اليوم دعائي وتحول حلم حياتي إلى واقع! رصد هذه الزرافة السوداء النادرة ومطاردتها لفترة".

وجاء في الرسالة أن عمر الزرافة أكثر من 18 عاما ووزنها حوالي 1815 كيلوغراما. وعمر الزرافة عادة 25 عاما وفقا لناشونال جيوغرافيك.

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ولم تنتشر الصور إلا مؤخرا بعد أن أعاد موقع "أفريك لاندبوست" نشرها على تويتر الشهر الماضي. وسرعان ما انتشرت الإدانات على الإنترنت.

ودافعت تالي، عن نفسها في رسالة بالبريد الإلكتروني، أرسلتها لقناة فوكس نيوز ونشرتها القناة على موقعها الإلكتروني، قائلة إن الزرافة لم تكن من الأنواع المصنفة كأنواع نادرة في جنوب أفريقيا.