تراند اليوم : الحبس 8 أعوام لسائحة لبنانية أهانت المصريين

قضت محكمة مصرية بحبس سائحة لبنانية 11 عاماً، بتهمة بث فيديو مهين للمصريين وخادش للحياء، إلا أنها ما لبثت أن عدّلت الحكم لـ8 سنوات فقط.

وقضت محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم السبت، بمعاقبة اللبنانية #منى_مذبوح، بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان، وإهانة المصريين بألفاظ يعاقب عليها القانون.

في إجراء نادر في القضاء المصري، قررت المحكمة تعديل حكمها، بعد ساعة فقط من صدوره، ليصبح الحبس 8 سنوات بدلا من 11 سنة، بحسب مسؤول قضائي.

ومن جهة أخرى، قال مسؤول في النيابة العامة إن محامي المذبوح تقدم بطعن على الحكم، وتقرر نظر هذا الطعن أمام محكمة الاستئناف في 29 تموز/يوليو الجاري.

وكانت الفتاة اللبنانية قد بثت فيديو على صفحتها على "فيسبوك" وجهت فيه اتهامات وإساءات للشعب المصري والقيادة السياسية، تنطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون، وتصفهم بأوصاف معيبة.

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وتقدم عدد من المحامين ببلاغات للنائب العام يطالبون فيها بالقبض على الفتاة وإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وضبطها وإحضارها والتحقيق معها ومحاكمتها، وعقب تنفيذها العقوبة التي ستصدر بحقها، يتم ترحيلها إلى بلادها، ومنعها نهائيا من دخول مصر.

وتمكنت أجهزة الأمن في مطار القاهرة من القبض عليها أثناء محاولتها العودة إلى لبنان.

وقرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام المصري، إحالة الفتاة للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وقال بيان للنائب العام إن الفتاة أذاعت عمداً شائعات من شأنها المساس بالمجتمع، والتعدي على الأديان، فضلاً عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام، وينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون، وذلك عبر صفحتها على التواصل الاجتماعي "فيسبوك".