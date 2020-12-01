تراند اليوم : وزارة التربية والتعليم نتائج توجيهي 2018 .. نتائج التوجيهي 2018 نتيجة التوجيهي بالاسماء كشف كامل

نتيجة التوجيهي 2018 فلسطين ،إليكم طلاب الثانوية العامة في فلسطين وفق النظام الجديد المعروف بإنجاز نقدم لكم عبر الخليج 365 نتائج التوجيهي لعام 2018 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بعدما إنتهت عمليات رصد العلامات في الكونترولات الخاصة بالتصحيح، في جميع محافظات الوطن.

وستظهر نتاج الثانوية العامة في جميع المدن التالية عبر موقع الوزارة كالتالي:اريحا،الخليل، القدس،بيت لحم،جنوب الخليل،جنوب نابلس،جنين،خان يونس،رام الله،رفح، سلفيت،شرق خان يونس،شرق غزة،شمال الخليل،شمال غزة،ضواحي القدس،طوباس،طولكرم،غرب غزة،قباطية،قلقيلية،نابلس،يطا.

وتتوزع نتيجة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وفيها يكون المشترك كالتالي:

1. ناجحاً: في أي من الفروع إذا حصل على 50% من النهاية العظمى في كل مبحث من المباحث التي يتقدم بها.

2. غير مستكمل : إذا لم يحصل في مبحث أو أكثر على 50% من النهاية العظمى.

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3. راسباً : إذا لم يحصل على متطلبات النجاح كما هو في المادة الثالثة.

4. محروماً بسبب الغياب: إذا لم يتقدم لجميع مباحث الامتحان.

5. محروماً بسبب الغش: إذا خالف أحد بنود المادتين الرابعة والخامسة من تعليمات ضبط الامتحان.

وخصص موقع وزارة التربية والتعليم ، زاويةً للطلاب للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2018 " التوجيهي "، ودعت وزارة التربية والتعليم الطلاب والاهالي المترقبين لإعلان نتائج الثانوية العامة 2018 الدخول لموقعها الالكتروني، وقالت إنه بإمكان الطلاب الحصول على نتائج الثانوية العامة من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب، متمنيةً النجاح والتوفيق للجميع.

النتائج يمكنكم الحصول عليها من هنا