تراند اليوم : نتائج التوجيهي 2018 فلسطين نتائج الثانوية العامة بالضفة وغزة من وزارة التربية والتعليم و أسماء العشرة الأوائل

نتيجة الثانوية العامة 2018، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن موعد نتائج التوجيهي 2018 في مختلف محافظات دولة فلسطين في أراضي الضفة الغربية وفي قطاع غزة للعام الدراسي– 2018 وذلك يوم الاحد ، حيث سيتم نشر نتائج التوجيهي 2018 الثانوية العامة عبر الموقع الرسمية للوزارة وذلك بعد الإعلان عنها واعتمادها من قبل الوزارة في محافظة رام الله والذي سيعلن خلاله عن أسماء الأوائل بالقسم العلمي والقسم الأدبي.

هذا ونقدم لكم نتائج التوجيهي 2018 الثانوية العامة فلسطين من مختلف المحافظات بالضفة الغربية وغزة البالغ عددها 16 محافظة بين شقي الوطن الشمالي والجنوبي على النحو الآتي: محافظة القدس، محافظة غزة، محافظة خان يونس، محافظة بيت لحم، محافظة الخليل، محافظة جنين، محافظة طوباس، محافظة سلفيت، محافظة رام الله والبيرة، محافظة أريحا، محافظة طولكرم، محافظة نابلس، محافظة قلقيلية، محافظة شمال غزة، محافظة رفح، محافظة دير البلح.

نتائج التوجيهي 2018 الثانوية العامة

والجدير بالذكر أن الدكتور بصري صالح وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أوضح في خلال تصريح صحفي لصحيفة الأخبار الفلسطينية في قطاع غزة “جريدة فلسطين” ان عملية التصحيح والإنتهاء من رصد الدرجات لجميع الطلاب تمت وفق الخطة الموضوعة من الوزارة وأن نتائج التوجيهي 2018 الثانوية العامة ستعلن في الوقت المحدد دون أي تأخير، مؤكداً جميع الكراسات في مختلف المواد الدراسية تم إستكمال التدقيق الخاص بها وذلك حتى يحصل كل طالب على النتيجة النهائية بدون أي أخطاء.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي فلسطين 2018

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يمكنكم الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2018 فلسطين الثانوية العامة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية وذلك من خلال الرابط المدرج أدنها.

اما بخصوص اضافة 10 درجات لجميع الطلاب في بعض المواد من أجل تعويضهم نفت وزارة التربية والتعليم هذه الإشعاعات مؤكدة أن درجات الطلاب التى حصلوا عليها سيتم تدوينها دون زيادة أو نقصان، هذا وطالبت الوزار عدم اعطاء اى ملعومات او بيانات خاصة بالطالب لأي جهة مجهولة حفاظاً على سرية المعلومات ومنعاً لتداولها في غير المكان المخصص لها.

هذا وأكدت الوزارة أنه يحق للطالب التسجيل في الجامعات الفلسطينية وذلك حسب معدل القبول العام الخاص بكل جامعة في قطاع غزة والضفة الغربية، اما بخصوص المنحة الدراسية فلم يتم الإعلان عن المنح الخارجية، في حين أن جميع الجامعات الفلسطينية تمنح كل طالب متفوق فوق معدل الـ90% منحة جامعية كاملة مجانية.

ويمكنكم الحصول على النتائج من هنا