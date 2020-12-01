تراند اليوم : قصة الرضيع الذي احتضنته شيرين.. وحيّر متابعيها

القاهرة/ الخليج 365

حيرة كبيرة أصابت جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد الصورة التي نشرتها الأخيرة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، والتي ظهرت فيها بصحبة طفل رضيع.

شيرين التي تزوجت قبل فترة قصيرة، لاحقتها خلال الأيام الماضية شائعات الحمل، وهو ما نفته بظهورها قبل أيام دون ظهور علامات الحمل عليها.

إلا أنها هذه المرة نشرت صورة لها وهي تحتضن طفلاً رضيعاً دون أن توضح علاقتها به.

كما ساهم تعليقها في زيادة حيرة الجمهور، بعدما علقت على الصورة قائلة "أحلى إحساس في الدنيا حمزة".

اقرأ أيضاً

وهو ما جعل الجمهور يبدأ التخمين حول هوية الرضيع الذي ظهر بصحبة المطربة المصرية.

فيما اعتقد البعض أنه ابنها، وهو الأمر الذي أصر عدد من الجمهور على نفيه استناداً إلى "المنطق".

لكن شيرين قررت في النهاية أن توضح الصورة كاملة للجميع، بعدما ردت على واحدة من صديقاتها اللاتي سألنها عن هوية الطفل، وأكدت أن حمزة هو ابن صديق لها.