الاكثر متابعة اليوم - ابنة هيفا: أمي سبب شهرتي – فيديو

للمرة الأولى تحدثت زينب_فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، في لقاء إعلامي، بعد ابتعادها عن الظهور طوال الأعوام الماضية.

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قالت زينب في تسجيل صوتي لبرنامج ET بالعربي: “الناس حبوني بسبب حبهم لإمي، وهاد الشي ما بزعل، بس هم حبوني لعفويتي وحبوا أولادي، والله حبب عباده في أمي وحبب عباده فيني”.

ابنة هيفا يتابعها عبر السوشيال ميديا ٨٠٠ ألف شخص، وهي على وشك تحقيق المليون متابع بعد فترة قصيرة.

زينب عاشت بدون أم منذ طفولتها، ورغم أنها كبرت وحاولت التقرب من والدتها لكن هيفا ترفض حتى وضع علامة إعجاب على صورها أو صور حفيدتيْها.

كانت زينب_فياض فاجأت متابعيها ونشرت مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة ابنتها الصغرى دانييلا، تغنيان أغنية هيفا (توتة توتة).

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