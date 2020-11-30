تراند اليوم : تنسيق الثانوية العامة 2020 الجيزة

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نتيجة الثانوية العامة

وجاء تنسيق كليات اداب العام الماضى 2019 كما يلىحيث من المتوقع أن يكون تنسيق 2020 مقتارباً بشكل كبير مكن تلك الدرجات المحددة:

آداب العريش 341.7 درجة.

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آداب عين شمس 355.0 درجة.

آداب بنها 349.0 درجة.

آداب الاسكندرية 348.0 درجة.

آداب حلوان 347.5 درجة.

كلية آداب بورسعيد 337.0 درجة.

آداب انتساب موجه القاهرة 333.0 درجة.

آداب الزقازيق 332.0 درجة.

آداب شبين الكوم ج المنوفية 332.0 درجة.

آداب انتساب موجه عين شمس 330.0 درجة.

آداب كفر الشيخ 328.0 درجة.

آداب المنصورة 327.5 درجة.

آداب طنطا 327.5 درجة.

آداب انتساب موجه الاسكندرية 326.0 درجة.

آداب الفيوم 325.5 درجة.

آداب فرع الوادى الجديد 325.0 درجة.

آداب دمنهور 325.0 درجة.

آداب انتساب موجه حلوان 325.0 درجة.

آداب انتساب موجه بنها 324.5 درجة.

آداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية 323.5 درجة.

آداب دمياط 320.5 درجة.

كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس 319.5 درجة.

آداب انتساب موجه الزقازيق 317.5 درجة.

آداب أسوان 317.5 درجة.

آداب بنى سويف 317.0 درجة.

آداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية 316.0 درجة.

آداب انتساب موجه دمنهور 314.5 درجة.

آداب المنيا 314.5 درجة.

آداب سوهاج 313.5 درجة.

آداب أسيوط 313.5 درجة.

آداب قنا ج جنوب الوادي 313.0 درجة.

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الآداب والعلوم الإنسانية انتساب موجه بالسويس 307.0 درجة.

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الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس 320.0 درجة.