تراند اليوم : تنسيق كلية تجارة 2019 أدبى

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كليات التجارة المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2019 2020

الجامعات التي يوجد بها كلية التجارة

تتواجد كلية التجارة فى جامعة القاهرة

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كلية التجارة فى جامعة الزقازيق

كلية التجارة فى جامعة طنطا

كلية التجارة فى جامعة قناة السويس

كلية التجارة فى جامعة الإسكندرية

كلية التجارة فى جامعة الفيوم

كلية التجارة فى جامعة بني سويف

كلية التجارة فى جامعة السادات فرع المنوفية

كلية التجارة فى جامعة سوهاج

كلية التجارة فى جامعة أسيوط

كلية التجارة فى جامعة دمياط

كلية التجارة فى جامعة حلوان

كلية التجارة فى جامعة وبنها

كلية التجارة فى جامعة دمنهور

كلية التجارة فى جامعة بورسعيد

كلية التجارة فى جامعة كفر الشيخ

كلية التجارة فى جامعة الوادي الجديد

كلية التجارة فى جامعة جامعة أسوان

التنسيق المتوقع لكليات التجارة للمرحلة الثالثة بجميع الجامعات

تجاره المنصوره 364

تجاره جامعة دمياط 358

تجاره الزقازيق 354

تجاره القاهره 353.5

تجارة قنا ج جنوب الوادي 353.5

تجاره الاسكندريه 353

تجاره عين شمس 349.5

تجاره كفر الشيخ 348

كلية تجارة ج أسوان 347.5

تجاره دمنهور 344.5

تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس 343.5

تجاره طنطا 340.5

تجاره وإدارة أعمال ج حلوان 339.5

تجاره بور سعيد 339

تجاره بنها 337

تجاره بنى سويف 335

تجاره شبين الكوم ج المنوفية 332

تجاره جامعة السويس 328.5

تجارة جامعة السادات 328

تجاره انتساب موجه المنصوره 328

تجاره انتساب موجه الاسكندريه 328

تجاره انتساب موجه جامعة دمياط 323.5

تجاره انتساب موجه الزقازيق 323

تجاره اسيوط 322.5

تجاره انتساب موجه دمنهور 318.5

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 318

تجاره انتساب موجه قاهره 316.5

تجاره انتساب موجه كفر الشيخ 316

تجاره انتساب موجه عين شمس 315

تجاره انتساب موجه طنطا 311.5

تجاره سوهاج 306.5

تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد 306

تجاره انتساب م. بنها 305.5

تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس 305

تجاره انتساب موجه حلوان 304.5

تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية 301.5

تجاره انتساب موجة جامعة السويس 298.5

تجارة انتساب موجة جامعة السادات 297.5

تجارة انتساب موجه اسوان 297.5

تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي 297

تجاره انتساب موجه بنى سويف 293.5

تجاره انتساب موجه اسيوط 290

تجاره انتساب موجه سوهاج 280.5

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 218.2

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 205

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 205

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 205

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 205

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 205

تجاره القاهره 349.

تجاره عين شمس 348.

تجاره المنصوره 336.5.

اداب الاسكندريه 335.5.

رياض اطفال بورسعيد 334.5.

تجاره جامعة دمياط 334.5.

تجاره وإدارة أعمال ج حلوان 334.5.

تجاره الاسكندريه 334.

تجاره المنصوره 360.

تجارة قنا ج جنوب الوادي 354.

تجاره الاسكندريه 354.

تجاره جامعة دمياط 353.5.

تجاره الزقازيق 352.5.

كلية تجارة ج أسوان 348.

تجاره كفر الشيخ 345.

تجاره دمنهور 344.

تجاره القاهره 340.5