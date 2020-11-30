تراند اليوم : نتائج الملحقين التربويين .. نتائج اطر الادارة التربوية 2020

أصدرت وزارة التربية الوطنية في المغرب العربي، نتائج الملحقين التربويين ،و وتم اليوم الأثنين 30 نونبر 2020 الإعلان عن نتائج الكتابي مباراة التعليم بالتعاقد 2020 بشكل رسمي حسب الجدولة الرسمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، وجرى نشر لوائح نتائج الكتابي مباراة التعليم بالتعاقد 2020 بالاسماء في كل الاكاديميات الجهوية في المغرب العربي.

شمل الاعلان عن نتائج الكتابي مباراة التعليم بالتعاقد 2020 أكاديميات الجهة الشرقية ،والرباط سلا القنيطرة ،وكلميم واد نون ،والعيون الساقية الحمراء ،ودرعة تافيلالت ،والدار البيضاء سطات ،وسوس ماسة ،وفاس مكناس ،وبني ملال خنيفرة ،وجهة مراكش آسفي ،وجهة طنجة تطوان الحسيمة ،وأكاديمية جهة الداخلة واد الذهب.

وجاءت الجدولة الرسمية لنتائج مباراة التعليم بالتعاقد ليتم الاعلان اليوم الاثنين عن لوائح المترشيحين الناجحين في الاختبارات الكتابية ومواعيد الاختبارات الشفوية والعملية.

وكما حددت الجدولة اجراء الاختبار الشفوي العملي من 1 إلى 4 دجنبر 2020 على أن يتم الاعلان عن اللوائح النهائية للناجحين في المباريات ولوائح الانتظار في 5 دجنبر 2020.

نتائج الكتابي في مباراة التعليم بالتعاقد 2020 من هنـــا

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المصادقة على طلبات الترشيح عن طريق البوابة الإلكترونية خلال الفترة المتراوحة من 7 إلى 21 نونبر2020 في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة المترشحات والمترشحين في هذه الظرفية الخاصة، فإن إيداع الملفات سيتم عبر الموقع الالكتروني بشكل يمكن من الحد من تنقل المترشحات والمترشحين باعتماد تقنية رفع النسخ الالكترونية لوثائق ملفاتهم. في هذا الصدد، يتعين على المترشح(ة) نسخ وثائق ملف الترشيح باستخدام الماسح الضوئي (SCANNER)، وتحميل هذه النسخ في صيغة (PDF) بالموقع الالكتروني الخاص بمباريات التوظيف : http://tawdif.men.gov.ma وذلك ابتداء من يوم السبت 7 نونبر 2020 إلى غاية الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم السبت 21 نونبر 2020 وهو آخر أجل للمصادقة على الترشيحات وإيداعها عبر البوابة الإليكترونية. هذا، ولا يمكن للمترشح (ة) أن يصادق إلا على طلب واحد حسب اختياره (ها)، إما أستاذ التعليم الثانوي أو أستاذ التعليم الابتدائي أو ملحق الاقتصاد والإدارة أو ملحق تربوي أو ملحق اجتماعي. وعند المصادقة على الطلب، تلغى - تلقائيا - باقي طلبات الترشيح التي تقدم بها المترشح(ة) خلال فترة التسجيل القبلي. كما أنه بالنسبة للمترشح(ة) لمباراة توظيف أستاذ التعليم الثانوي لا يمكنه(ها) أن يصادق على ترشيحه(ها) إلا في تخصص واحد. ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية: وصل الترشيح الإلكتروني المستخرج عبر البوابة الخاصة بالمباريات؛

التزام موقع من طرف المترشح(ة) ومصادق عليه من قبل السلطات المختصة، وفق النموذج المخصص لهذه الغاية، يسحب من البوابة الخاصة بالمباريات؛

نسخة من شهادة الإجازة أو الشهادة المعترف بمعادلتها مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة المنشور بالجريدة الرسمية؛

نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف. تحميل التزام المترشح بالنسبة لأساتذة أطر الأكاديميات تحميل التزام المترشح بالنسبة لأطر الأكاديميات للدعم الإداري و التربوي و الاجتماعي مواصفات الاختبارات الكتابية لمباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم 2020.