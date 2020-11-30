شاهد: أصالة و جنات تثيران دهشة المتابعين بوصلة رقص

أثارت الفنانة السورية أصالة والفنانة المغربية جنات دهشة المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مشترك خلال حفل عيد ميلاد أقامته الفنانة السورية جومانا مراد.

وكانت جومانا مراد وزوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو أقاما حفلا بمناسبة عيد ميلاد الأخير، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من بينهم أصالة وجنات والفنان المصري هاني شاكر والفنانة المصرية يسرا.

وخلال الحفل خطفتا اصالة وجنات الانظار بعد ظهورها وهما يرقصان معا بانسجام حيث نشرت جنات الفيديو عبر حسابها على إنستغرام، حيث عقبت عليه قائلةً: "أنا وصولا.. ليلة رائعة"، وظهرت جنات وهي ممسكة بيد أصالة وتغنيان سويا أغنية بنت أكابر بمشاركة بعض الفنانين.