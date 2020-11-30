الإماراتي المتسبب في أزمة محمد رمضان يستهزأ بسقوطه فوق المسرح

شارك المغرد الإماراتي حمد المزروعي، الفيديو الذي يوثق لحظة سقوط الفنان محمد رمضان على مسرح دبي، معلقاً عليه باستهزاء: "سلامات يا ابو رمضان".

وتسبب حمد المزروعي، في الأزمة التي يمر بها محمد رمضان، بعد نشر صورة له مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام.

وكان قد تعرض، رمضان مساء أمس الأحد، لموقف محرج فوق المسرح على الهواء مباشرة خلال توجهه لاستلام إحدى الجوائز في دبي، إذ سقط بطريقة عنيفة أثناء سيره على المسرح. وفق "سبوتنيك".

وقال رمضان خلال تسلمه الجائرة: "أشكر مهرجان الضيافة ودولة الإمارات الشقيقة وسمو الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد على احتضانهم كل جنسيات العالم وليس فقط أشقاءهم العرب".



