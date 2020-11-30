تراند اليوم : حلمت اني اشرب خمر ! !

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تفسير حلمت اني اشرب خمر من أكثر التفاسير التي شغلت المُفسّرين مُنذ القِدم، فإنّ الخمر يُعدّ مِن المشروبات الروحية التي حرّمها الإسلام، نظرًا لأنّها تُذهب العقل ويكُون الإنسان في شكل لا وعي، فماذا إن جاء الخمر في المنام وإنّني أشربه ما التفسير الكامل له وماذا يحمِل من خير وشرّ للإنسان في الحلم.
شُيوخ التفسير فسّروا مثل هذه الأحلام كثيرًا وقد اختلفت تفسيرات الأحلام بين الشيوخ مابين خير أو شر للإنسان الحالم، لهذا سوف نُفسّر لكم حلم حلمت اني اشرب خمر في المنام حسب شيوخ التفسير من القرآن والسنة، فقد ورد هذا الحلم في منام المسجُونين مع نبي الله يوسف وكان خيرًا، ولكن جوانب الحلم والحالة النفسية للإنسان لها تأثير على تفسير الحلم.
تفسير حلمت اني اشرب خمر
يحلُم العديد من الأشخاص بمثل هذا الحلم، لكن يختلف تفسير كُل حلم حسب الظروف المُحيظة بالحلم، لهذا ما هُو التفسير الكامل لمثل هذا الحلم عند إبن سيرين والنابلسي.
- شرب الخمر في المنام يدل على الهم والحزن، والسكر غنى الدهر مع البطر، فإذا كان السكر من نبيذ فهو سلطان على كل حال، فإن سكر ومزق ثيابه، فإن رجل يبطر، ولا يحتمل النعم، ولا يضبط نفسه.
- ومن رأى: أحداً يشرب خمراً وسكر منها فإنه يصيب مالاً حراماً، ويصيب من ذلك الملك سلطاناً، والسكر سلطان ومال إذا كان من شراب، والسكر من غير شرب خوف شديد، والسكر دليل رديء للرجال والنساء لأنه يدل على جهل كثير، والسكر دليل خير لمن كان خائفاً، والتساكر من غير سكر يدل على الادعاء بما ليس فيه، وبما لا يقدر عليه. وربما نزلت به نازلة تهمه فيرجع منها سكراناً وهو ليس بسكران، وإن كان من أهل الصلاح غلب عليه السكر من حب الله تعالى.
- أما تفسير حلم رؤيا شرب الخمر لابن سيرين : في الأصل مال حرام بلا مشقة فمن رأى أنه يشرب الخمر فإنه يصيب إثماً كثيرأ ورزقاً واسعاً لقوله عز وجل ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) ومن رأى أنه شربها ليس له من ينازعه فيها فإنه يصيب مالاً حراماً وقالوا بل مالاً حلالاً فإن شربها وله من ينازعه فيها فإنه ينازعه في الكلام والخصومة بقدر ذلك.
- وتفسير حلم رؤيا شرب الخمر للنابلسي : هو في المنام مال حرام فمن رأى أنه يشرب الخمر فإنه يصيب إثماً كبيراً ورزقاً واسعاً ومن رأى أنه يشربها وليس له منازع في كأسها أصاب مالاً حراماً وقيل بل مالاً حلالاً فإن كان له منازع فإنه ينازعه في الكلام والخصومة.
- تفسير حلم رؤيا شرب الخمر لابن شاهين : من رأى أنه شرب خمراً وليس هناك من ينازعه فيها فإنه يصيب مالاً حراماً بقدر ما شرب منها وقيل إثماً كبيراً لقوله تعالى ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ) ومن رأى أنه يشرب خمراً فسكر منه فإنه يصيب مالاً حراماً.
تفسير حلم شرب الخمر بدون سكر
الخَمر كما هُو مَعروفٌ عنه فهو حرام شرعاً نظراً لأنه يُذهب العقل ويجعل الإنسان غير واعي لما حوله فما هو تفسير حلم شرب الخمر بدون سكر.
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- فمن رأى أنّه يشرب الخمر فإنّه يصيب إثماً كثيرأ ورزقاً واسعاً، لقوله عزّ وجلّ: ” يَسْسألونَكَ عن الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ قُلْ فيهما إثْمٌ كَبِيرٌ وَمنَافِعُ للنّاس وإثْمُهمَا أكْبَرُ مِنْ نَفْعِهمَا ” .
- ومنِ رأى أنّه شربها ليس له من ينازعه فيها، فإنّه يصيب مالاً حراماً، وقالوا بل مالاً حلالاً. فإن شربها وله من ينازعه فيها فإنّه ينازعه في الكلام والخصومة بقدر ذلك.
- فإن رأى أنّه أصاب نهراً من خمر، فإنّه يصيب فتنة في دنياه. فإنه دخله وقع في فتنة بقدر ما نال منه. وقال بعض المعبرين: ليس كثرة شرب الخمر في الرؤيا رديئة فقط.
- فإن رأى الإنسان كأنه بين جماعة كثيرة يشوبون الخمر، فإن ذلك رديء، لأن كثرة الشراب يتبعه السكر، والسكر فيه سبب الشغب والمضادة والقتال. وقال الخمر لمن أراد الشركة والتزويج موافقة بسبب امتزاجها.
- وحكي أنّ رجلاً رأى كأنّه مسود الوجه محلوق الرأس يشرب الخمر، فقص رؤياه على معبر، فقال: أما سواد الوجه، فإنّك تسود قومك، وأما حلق الرأس فإنّ قومك يذهبون عنك ويذهب أمرك.
- وأما شرب الخمر فإنّك تحوز امرأة، وأتى ابن سيرين رجل فقال: رأيت كأن بين يدي إناءين في أحدهما نبيذ وفي الآخر لبن. فقال: اللبن عدل، والنبيذ عزل، فلم يلبث أن عزل وكان والياً.
- وشرب الخمر للوالي عزل، وصرف نبيذ التمر مال فيه شبهة، وشرب نبيذ التمر اغتمام. وقد اختلفوا في شرب الخمر الممزوجة ماء، فقيل ينال مالاً بعضه حلال وبعضه حرام، وقيل يصيب مالاً في شركة،
- وقيل يأخذ من امرأة مالاً ويقع في فتنة. والسكر من غير شراب هم وخوف وهول. لقوله تعالى: ” وتَرَى النّاس سُكَارَى ومَا هُمْ بسُكَارَى ” . والسكر من الشراب مال وبطر وسلطان يناله صاحب الرؤيا. والسكر من الشراب أمن الخوف، لأنّ السكران لا يفزع من شيء. فإن رأى أنّه سكر ومزق ثيابه.
- فإنّه رجل إذا اتسعت دنياه بطر، ولا يحتمل النعم، ولا يضبط نفسه. ومن شرب خمراً وسكر منها أصاب مالاً حراماً، ويصيب من ذلك المال سلطاناً بقدر مبلغ السكَر منه.
- وقيل إنّ السكر رديء للرجال والنساء، وذلك أنّه يدل على جهل كثير، ورأى رجل كأنّه ولي ولاية فركب في عمله مع قوم، فلما أراد أن ينصرف وجدهم سكارى أجمعين، فلم يقدر على أحد منهم،
- وأقام كل واحد على سكره. فقصها على ابن سيرين فقال: إنّهم يتمولون ويستغنون عنك ولا يجيبونك ولا يتبعونك.