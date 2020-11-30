تراند اليوم : تردد قناة دزاير تيفي

تردد قناة دزاير تيفي تعتبر قناة دزاير أحد أشهر القوات الجزائرية المحلية، وهي من القنوات الفريدة من نوعها كونها تقدم محتوى مميز ومتنوع، بالإضافة الي أنها تقدم العديد من البرامج التلفزيونية المهمة والجميلة، والتي يتابعه الملايين من المشاهدين بداخل وخارجة الجمهورية الجزائرية، ولكن هذه القناة في الأونة الأخيرة عملت علي تحديث تردداتها، مما تسبب ذلك في فقدان شاشتها لدى الكثير من المتابعين، ولهذا يبحث الكثير منهم علي الترددات الجديدة لمتابعة ما تقدمه هذه القناة من برامج هادفة ومتنوعه، وحرصاً منا علي متابعتكم لنا يسرنا أن نرفق لكم هنا تردد قناة دزاير تيفي TV الجديد عبر القمرين النايل سات والعرب سات.

تردد قناة دزاير تي في TV الجديد

يقدم لكم موقع مجلة في هذه الفقر جدول يوضح لكم تردد قناة دزاير تي في الجديد، وذلك عبر القمرين النايل سات والعرب سات 2018

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المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W نايل سات 12360 (V) 27500 – 3/4 SD مجاني 26.0°E عرب سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD مجاني

ملاحظة: كل ما عليكم هو إعادة توجية جاهز الإستقبال الخاص بكم من خلال الترددات الجديدة الموضح في الجدول السابق، وستتمتعون بمشاهدة ممتعة وبجودة اتش دي HD، وعند واجهة اي مشكلة في إستقطاب التردد الجديد يمكنكم التواصل معنا أدناه من خلال التعليقات وسيقوم فريق عمل الموقع بالرد عليكم علي الفور بحل مشكلتكم، متمنيين لكم مشاهدة ممتعة.