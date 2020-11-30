تراند اليوم : تردد قناة حضرموت عربسات

تردد قناة حضرموت عربسات، تعد قناة حضرموت أحد أشهر وأروع القنوات العربية اليمنية، بلأضافة الي أنها تقدم العديد من البرامج التلفزيونية المتنوعة، والتي يرافقها جلة من الأعمال الأخرى سواء علي الصعيد الإعلامي او الفني، بينما باتت هذه القناة في الوقت الراهن لا تعمل علي القمرين النايل سات والعرب سات، وذلك بسبب تحديث تردداتها في الأونة الأخيرة، حيث شرعت إدارة القناة بتحديث كافة ترددات بذها علي النايل سات والعرب سات، ولهذا يسرنا عبر موقع مجلتك أن نقدم لكم هنا تردد قناة حضرموت علي القمر الصناعي عربسات والنايل سات الجديد 2018، فتابع معنا أدناه.

احدث تردد قناة حضرموت الجديد 2018

بعد أن توصل فريق عمل موقع مجلتك مع إدارة قناة حضرموت تبين لنا أن القناة متوافره فقط على قمر عربسات، وغير متاحة على قمر نايل سات، نعرض لكم فيما يلي التردد الوحيد المتوافر لهذه القناة على قمر عربسات:

تردد قناة حضرموت : 11747.

الاستقطاب : عمودي v.

الترميز : 27500.

القناة متاحة على قمر عربسات فقط، ولا توجد على نايل سات.

اقرأ أيضاً