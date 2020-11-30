تراند اليوم : حلمت اني اجامع امراه لا اعرفها ! !

حلمت اني اجامع امراه لا اعرفها هُو سؤال يتمّ طرحه كثيرًا على عدّة مواقع، وذلك مِن أجل البحث عن التفسير الخاص به حسب ما جاء في كتب إبن سيرين والنابلسي وذلك لمَعرفة ما يحمِل هذا الحُلم من أمور إيجابية أو سلبية، لذلك في مَقالنا سوف نشرح تفسِير هذا الحلم، فمثل هَذه الأحلام يُمكن أن يكُون لَها تأثير على الشخص الحالم، وأحيانا يُمكن أن تُسبّب القلق والفزع له نظرًا لأنّ هذا الحلم من الأحلام المخيفة بعض الشئ، فقد جمعنا هنا أدقّ التفاسير الخاصة بالأحلام، بالأخص تفسير حلمت اني اجامع امراه لا اعرفها.

تفسير حلمت اني اجامع امراه لا اعرفها

حلم جماع امرأة غريبة له عدّة تفاسير يُمكن أن تحتمل الكثير من التفسِيرات والدلالات، وقد يختلف التفسير من شخصٍ لآخر، وذلك حسب الظروف المحيطة بالحلم الذي يحلمه الشخص.

من رأى: أنه جامع رجلاً فإن المفعول ينال من الفاعل خيراً.

ومن رأى: أنه جامع زوجته على عادته فإنه يصلها بالبر والخير، وإن كان جماعه معها في الدبر فإنه يطلب أمراً فيه بدعة ولا يحصل له في مطلبه نتيجة ويكون غير محافظ على السنة.

ومن رأى: أنه يجامع أحداً من محارمه فإنه يكون قليل المحبة والشفقة لمن فعل بها، وربما تنقطع مودته عنها، وإن كانت ميتة فإنه يدل على حصول هم وغم، وقيل إن رؤيا ذلك خير للفاعل والمفعول، وربما دل على الحج.

ومن رأى: أنه يجامع زوجته وكانت ميتة فلا خير فيه.

ومن رأى: أنه يجامع إمرأة ميتة مجهولة فإنه حصول مراد، وقيل الجماع في الأصل يدل على نيل المطلوب وإصابة البغية.

ومن رأى: أن الخليفة أو من يقوم مقامه نكحه نال ولاية.

ومن رأى: أنه نكح رجلاً أصابه فرح وفرج من الغم.

ومن رأى: أنه ينكح رجلاً من غير منازعة فإنه يدل على أن يكون بينهما مودة في ذلك الوقت، وربما نال المنكوح من الناكح خيراً إن عرفه، وإن لم يعرفه فلا بأس به.

ومن رأى: أنه ينكح شاباً مجهولاً فإنه نطق بعدله.

ومن رأى: أنه افتض بكراً فإنه يملك جارية أو ينكح إمرأة حسنة في تلك السنة.

من رأى: أن ينكح إمرأة رجل يعرفه فإن ذلك الرجل الذي هو زوج المرأة ينال غنى من جهة امرأته. وقيل من رأى أن أحداً ينكح إمرأته نال الناكح إن كان معروفاً من تجارته نيلته.

ومن رأى: أنه ينكح شيخاً مجهولاً وهو يوافقه على ما يأمل به فهو في غاية الحسن.

ومن رأى: أنه ينكح ميتاً فإنه يصله بالدعاء.

تفسير حلمت ان زوجي يجامعني

الحلم بجِماع الزوج له الكثِير من التفاسير والدلالات يُمكن أن يكُون لها تأثير ينعكِس على الإنسان في حياته ومن أهمّ هَذه التفاسير ما يلي: