تراند اليوم : تردد ام بي سي ماكس

تردد ام بي سي ماكس، ان قناة أم بي سي ماكس من أروع وأجمل القنوات الأجنبية التي تقدم العديد من الأفلام الحصرية والجديدة، بينما تعد ام بي سي ماكس أحد فروع شبكة قنوات ام بي سي المشهورة حول العالم، حيث تقدم هذه القناة العديد من الأفلام الدرامية باللغة الأنجليزية، بالإضافة الي أن هذه القناة تحظى بقاعدة جماهيرية ضخمة، حول العالم، ذلك عن ما تقدمة من أجمل الأفلام الأجنبية الشيقة والرائعة، والان يسرنا هنا عبر موقع مجلتك أن نضع بين أيديكم تردد ام بي سي ماكس الجديد وعبر القمرين النايل سات العرب سات.

تردد MBC MAX الجديد 2018

اليكم نطرح هنا جميع ترددات قناة ام بي سي ماكس MBC MAX عبر الأقمار الصناعية العربية وعلي رأسهم جمهورية مصر العربية.

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز عرب سات بدر 7 – 26 درجة شرق 11270 V 5/6 27500 عرب سات بدر 5 12284 V 5/6 2750

ترددات MBC MAX في مصر وبلاد الشام وشرق أفريقيا

استطاعت قنوات ام بي سي ماكس MBC MAX أن تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة جدا بمصر، لذلك فإنها تعتبر الآن هي القناة الاجتماعية والأسرية الأكثر مشاهدة بمصر وإليكم تردد القناة بمصر والخليج العربي وبلاد الشام وشرق أفريقيا بعد أن تم تغييرها من النايل سات لتصبح كالاتي :

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