تراند اليوم : طريقة عمل الحواوشي

المقادير لعمل الحواوشي :

نصف كيلو لحم مفرومة

5 رغيف عيش

بصلة مفرومة

2 فلفل أصفر

رشة ملح

ربع كوب زيت

رشة ملح

رشة فلفل أسود

رشة كمون

ملعقتين حبهان

طريقة تحضير وصفة الحواوشي :

تفرم البصلة ، وتوضع في وعاء ، ويوضع عليها الفلفل الأصفر ، ويضاف الملح ، والفلفل ، والكمون ، والحبهان ، ثم ترش قطعة من الدهن فوق الخليط ، ويقلب ، ثم توضع بالثلاجة ، ثم أفتحي رغيف العيش ، وأخرجي الخليط من الثلاجة ، وضعي اللحم في الرغيف ، ثم إدهني أعلي وأسفل الرغيف بالزيت ، ثم ضعيه في الفرن على درجة حرارة متوسطة ، ثم بعد ذلك إخرجيه.