تراند اليوم : توقيت مشاهدة مسلسل باب الحارة الجزء الثامن .. موعد باب الحارة 8 على شاهد نت

يبحث الالاف حو العالم عن موعد وتوقيت مسلسل باب الحارة الجزء الثامن، المسلسل الذي حاز على قلوب الملاين الذي يؤرج حقبة من تاريخ سوريا المعاصر، وأساليب حياة أهلها.

وفي باب الحارة كما تعودنا كل سنة ، قناة MBC تعرض الجزء الثامن من مسلسل باب الحارة ، حيث اعلنت القناة في وقت سابق عن البرومو التشويقي لمسلسل باب الحارة الجزء الثامن الذي حمل للجمهور العديد من المشاهد المشوقة والرائعة ، هذه المشاهد أثارت التشويق لدى المشاهدين لرؤية ومتابعة المسلسل .

قناة MBC سوف تعرض المسلسل ابتداءً من أول ايام شهر رمضان المبارك ، أما بالنسبة لموعد عرض المسلسل لايزال غير معروف ولكنا تعودنا على عرضه في تمام الساعة 10:00 بتوقيت السعودية .