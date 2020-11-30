تراند اليوم : فيروس زيكا يهدد آلاف الرضع بعيوب خلقية

واشنطن - الخليج 365

قامت منظمة الصحة العالمية التحذير من احتمال معاناة آلاف الرضع المصابين بفيروس زيكا من تشوهات بالجهاز العصبي وقالوا إن البلدان التي تتعامل مع الفيروس تحتاج لرصد أي مشكلات غير حالات صغر حجم الرأس المعروفة (ميكروسيفالي).

وتشمل المشاكل العصبية الشلل التشنجي والنوبات والتهيج المفرط ومشاكل في الرضاعة ومشاكل في الرؤية وأدلة على وجود تشوهات شديدة بالمخ.

وخلص علماء الصحة في السابق إلى أن إصابة الحوامل بفيروس زيكا يسبب إصابة الرضع بحالة ميكروسيفالي وهو عيب نادر يتسم في أغلب الأحوال بصغر حجم الرأس ومشكلات محتملة شديدة في النمو. ويعتقد العلماء الآن أن نطاق المشاكل العصبية المحتملة قد تكون أكبر كثيرا، طبقاً لما ورد بوكالة “رويترز”.

وفي كلمة افتتاحية نشرت بدورية تابعة للمنظمة قال الخبراء إن 37 بلدا ومنطقة في الأمريكتين تتعامل الآن مع زيكا الذي ينتشر في الأساس بواسطة البعوض وممارسة الجنس غير الآمن مع رجل مصاب.

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وجاء في الافتتاحية “بهذا الانتشار من المحتمل إصابة العديد من آلاف الرضع بمشكلات عصبية متوسطة وشديدة.”

وقالت المنظمة إن هناك إجماعا علميا قويا على أن زيكا يمكن أن يسبب أيضا مرض جوليان-باريه وهو متلازمة عصبية نادرة تسبب شللا مؤقتا لدى البالغين.