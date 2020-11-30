تراند اليوم : موعد اذان الفجر اول ايام رمضان اليوم الاثنين 1437 -2016، موعد موعد اذان الفجر فى شهر رمضان 2016

ننقل لكم زوارنا الاعزاء عبر المشرق موعد اذان الفجر اليوم الاثنين 1437 -2016، موعد موعد اذان الفجر فى شهر رمضان 2016 , اذان الفجر فى جدة, اذان الفجر فى مكة, اذان المغرب في الرياض, اذان المغرب في الدمام 1436نقدمه لكم أيضاً في كامل المدن السعودية والبلدان العربية .

واليكم موعد اذان المغرب اليوم بتوقيت الدول العربية كافة ، حيث يبحث الكثيرين عن موعد صلاة المغرب لمعرفة توقيت الافطار في رمضان 2016 ، وبدورنا سنقدم لكم يومياً مواعيد الصلاة حسب التوقيت المحلي للدول العربية .

شهر رمضان الذي شرع الله تعال فيه الصوم قوله “صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته” اي لرؤية الهلال ، وفي هذه الايام تشهد الدول العربية ساعات صيام طويلة تصل الى اكثر من 16 ساعة صيام متفاوتة حسب الدولة وتوقيتها .