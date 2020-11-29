تراند اليوم : شاهد: منى السابر تهدد ابنتها حلا الترك: العين بالعين والسن بالسن

هددت منى السابر، ابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك، بأنها ستفضح المستور وتروى كل ما تعرضت له أمام الجمهور، مشيرةً إلى أنه جاء الوقت للدفاع عن نفسها.

وشاركت السابر، فيديو على حسابها الشخصي "سنا بشات"، وقالت خلاله: "أنا في الأيام الجاية راح أتكلم خلاص.. ومافيني إلا إني أتكلم ما في مفر.. ولازم أتكلم وأدافع عن حالي، َكل الناس تعرف الحقيقة لأن الكل قاعد بتفلسف.. والعين بالعين والسن بالسن".

وأضافت: "الكل قاعد يتابع هالقضية من زمان وتعرفون أني ما اتكلمت ولا غلطت بأحد ولا بستغل الرأي العام.. لكن أنا قضيتي من البداية رأي عام ولازم الكل يعرف لفين وصلت.. بس أنا في فترة من الفترات صمتت حفاظًا على مشاعر أولادي.. لكن خلاص في أشياء لازم تبين على حقيقتها والناس تعرف شنو الموضوع".

وتابعت منى السابر: "أنا من حقي أدافع عن حالي.. مثل ما في البعض بيقول إني بستغل بنتي أو بنتي ضايعة وتحتاج إلى إرشاد وأنا بالعكس ما قصرت وكل الأمهات ما تقصر مع أولادها، مختتمة حديثها: “اتق شر الحليم إذا غضب.. والله والله علي وعلى أعدائي".

وتزوجت منى السابر من المنتج البحريني محمد الترك، ورُزقت بثلاثة من الأبناء “حلا وشقيقيها”، وأنها تحصّلت على حكم بحضانة الأبناء، وقُررت لها نفقة وأجر حضانة وأجر مسكن في دعواها عام 2015. وفق "مزمز".

وبعد ذلك، قضت المحكمة الصغرى الشرعية الأولى في البحرين، بعودة حلا الترك وشقيقيها “محمد وعبد الله” لحضانة والدهم الترك، حيث جاء في نص الحكم بأن يستعيد محمد الترك حضانة ابنته حلا وشقيقيها، لأنها رأت أن والدها هو الأولى بتربية ابنته كي يشتد عودها ويقوّم إدراكها، ولأنه وليها العاصب.