تراند اليوم : تاريخ رمضان 2020

تاريخ رمضان 2020 يعتبر من الأمور المهمة التي يبحث عنها الكثير من المسلمين حول العالم حيث يستطيعون التحقق من هلال رمضان2020 في يوم الأربعاء 29 شعبان 1441 الموافق 22 أبريل 2020، وطبقا للحسابات الفلكية الدقيقة، سوف تتعذر رؤية هلال رمضان مساء هذا اليوم، ليكون الخميس 23 أبريل 2020 هو المتمم لشهر شعبان والذي سيكون 30 يوم كامل العدة، على أن يكون موعد غرة رمضان 2020 فلكيا في السعودية والكويت والإمارات وقطر وعمان يوم الجمعة 24 أبريل 2020، وطبقا للحسابات الفلكية سيكون رمضان لهذا العام كامل العدة 30 يوما.

يسير أغلب الدول العربية والاسلامية في تحديد أول رمضان 2020 والأشهر القمرية على الرؤية الشرعية واستطلاع الأهلة، حيث تتم الرؤية الشرعية وتحري هلال شهر رمضان 2020 عن طريق العين المجردة أو بالمناظير في ليلة الشك من رمضان،

وتعتمد غالبية الدول العربية والاسلامية في تحديد بداية شهر رمضان والشهور القمرية على الرؤية الشرعية واستطلاع الأهلة، حيث تتم الرؤية الشرعية وتحري هلال شهر رمضان 2020 عن طريق العين المجردة أو بالمناظير في ليلة الشك من رمضان .