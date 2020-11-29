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تراند اليوم : نتائج السادس الاعدادي 2019 الدور الثالث

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أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم نتائج السادس الاعدادي 2019 الدور الثالث في جميع محافظات العراق.

ويبحث طلاب السادس الاعدادي في العراق عن نتائج الدور الثاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ، حيث تباشر وزارة التربية والتعليم العراقية باصدار نتائج الدور الثاني للسادس الاعدادي  2019  لجميع المدن العراقية ، حيث تنشر نتائج السادس الاعدادي  2019  الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.

ويكنك الأن التعرف على نتائج اختبارات السادس العلمي للعام  2019   نتائج السادس الاحيائي  2019   التطبيقي ، مباشرة من موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات  2019  جميع المحافظات، رابط فحص نتائج الامتحانات الوزارية  2019  السادس العلمي للعام  2019  في كل من الأنبار , بابل ,بغداد ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,دهوك ,أربيل ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,صلاح الدين ,السليمانية , واسط .

رابط النتائج المباشر ( من هنا )

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