تراند اليوم : علاج الوسواس القهري نهائيا

يبحث الكثير من الاشخاص الذين من إضطرابات نفسية عن طريقة علاج الوسواس القهري نهائيا ، حيث يعتبر الوسواس القهري الفكري من أكثر الامراض التي تصيب الانسان نتيجة حادث مؤسف وموجات من الحزن والصدمة، حيث تعددت اساليب علاج الوسواس القهري الفكري ما بين العلاج الدوائي والعلاج النفسي الذي يعتمد على تغيير التصرفات واكتساب عادات جديدة.

العلاج النفسي

من وسائل العلاج استخدام أسلوب التعرّض و منع الاستجابة، وذلك مثلاً بتفحّص قفل الباب مرّة واحدة ثم المغادرة.

يعد أسلوب العلاج بالتعرّض من وسائل العلاج النفسي للاضطراب الوسواسي القهري، وخاصّة طريقة التعرّض و منع الاستجابة، والتي تتضمّن تعليم الشخص أن يكون بتماس مباشر عمداً مع المواقف التي تولّد الأفكار القاهرة والمخاوف من غير أن تدفعه إلى القيام بالعادات القاهرة المقترنة مع الوساوس، وذلك بشكل تدريجي إلى أن يتمكّن من تحمّل الانزعاج والقلق جرّاء عدم ممارسة ذلك السلوك الطقوسي. على سبيل المثال، في حالة شخص لديه وسواس قهري يخصّ أمر نظافة البيئة المحيطة، يتمّ أولاً دعوة الشخص إلى أن يمسّ غرضاً "متوسّط التلوث" (مثل منديل كان قد لمس منديلاً آخر كان على تماس مع نكّاشة أسنان كانت على تماس مع كتاب أتى من مكان "ملوّث" مثل المدرسة). تكون العملية بحدّ ذاتها حينئذٍ تعريضاً، أمّا منع الاستجابة فيكون بحثّه على عدم غسل يديه في تلك الحالة. كمثال آخر يكون فرضاً بترك المنزل وتفقّد القفل لمرّة واحدة (التعرّض) وذلك من غير العودة والتفحّص لمرّة ثانية (منع الاستجابة). بذلك يتعوّد الشخص بشكل سريع نسبياً على المواقف المولّدة للقلق ويكتشف كيف أن مستويات القلق ستنخفض بشكل كبير، وربّما تصل الأمور معهم بأريحية إلى أن يلمسوا شيئاً أو غرضاً "شديد التلوث" أو أن لا يتفقدوا قفل الباب بالمرّة.

يعّد هذا الأسلوب في العلاج ناجحاً للاضطراب الوسواسي القهري في كثير من الحالات؛ إلّا أن بعض الباحثين شكّكوا به وانتقدوا جودة الدراسات الداعمة له. حيث يشير البعض إلى ضرورة مزاوجة العلاج النفسي مع العلاج بالعقاقير نفسانية التأثير، على الرغم من دراسات راهنة لاحظت عدم وجود فرق في نتيجة علاج الأشخاص المصابين الوسواسي القهري إن كان بمزاوجة استخدام العقاقير مع العلاج السلوكي المعرفي أو باستخدام الأخير وحده.

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العلاج الدوائي

من المفضّل مزاوجة العلاجين النفسي والدوائي لمعالجة الاضطراب الوسواسي القهري، لذلك تأتي مثبّطات استرداد السيروتونين الانتقائية كأسلوب علاج في الرتبة الثانية بالنسبة للبالغين المصابين بالاضطراب ذي الشدة المتوسّطة، في حين أنّها تأتي في المرتبة الأولى في الحالات الشديدة؛ أمّا بالنسبة للأطفال فيأتي العلاج بالعقاقير في المرتبة الثانية سواء أكانت الحالة متوسّطة أو شديدة الأثر، مع ضرورة المراقبة اللصيقة لأيّ آثار جانبية نفسانية.

إنّ أكثر العقاقير الدوائية المستخدمة في علاج الاضطراب الوسواسي القهري هي مثبّطات استرداد السيروتونين الانتقائية. ومن الأدوية ذات الفعالية أيضاً عقار كلوميبرامين، والذي ينتمي إلى فئة مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، إلّا أن له معدّلاً مرتفع نسبياً من الآثار الجانبية. تبدي مثبّطات استرداد السيروتونين الانتقائية نجاعة في علاج الاضطراب الوسواسي القهري، إذ أنّ نسبة الأشخاص المستجيبين للعلاج بها تبلغ حوالي ضعفي نسبة الأشخاص المعالجين بالغفل (بلاسيبو). يبرز أثر هذه النجاعة في كل من محاولات العلاج المستمرّة قصيرة الأمد (من 6 أسابيع إلى 24 أسبوع)، وبعد إيقاف الجرعات بعد فترة علاج طويلة (من 28 إلى 52 أسبوع).

أوصى المعهد الوطني للصحّة وتفوّق الرعاية سنة 2006 باستخدام مضادات الذهان مع المصابين الذين لم يبدوا استجابة لمثبّطات استرداد السيروتونين الانتقائية. أمّا بالنسبة لمضادات الذهان غير النمطية فكانت الدلائل بدائية وغير نهائية بالنسبة لكل من ريسبيريدون وكويتيابين، ولكنّها كانت غير كافية بالنسبة لعقار أولانزابين. وجدت مقالة مراجعة علمية نشرت سنة 2014 دراستين أشارتا أن عقار أريبيبرازول كان فعّالاً على المدى القصير، كما أبرزت وجود أثر ضئيل لعقار ريسبيريدون وللمضادات غير النمطية للذهان عموماً على المدى القصير، في حين أنّها لم تجد أي أثر لعقار كويتيابين أو أولانزابين بالمقارنة مع الغفل. على العموم يمكن أن تستخدم المضادات غير النمطية للذهان كأدوية مرافقة للعلاج، إلّا أنّ لها آثار جانبية تحدّ من استخدامها، بالإضافة إلى أنها عديمة التأثير في حال استخدامها بمفردها. اقترحت الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين في منشور إرشادي إمكانية استخدام ديكستروامفيتامين لعلاج الاضطراب الوسواسي القهري بعد نتائج دراسات داعمة له.

طرق علاجية أخرى

من الطرق العلاجية للاضطراب الوسواسي القهري استخدام أسلوب المعالجة بالتخليج الكهربائي (ECT)، والذي أبدى نجاحه في بعض الحالات شديدة الأثر وفي الانتكاسات. تعد الجراحة النفسية الملاذ الأخير في بعض الحالات المستعصية على العلاج لدى الأشخاص الذين لا يظهرون تطوّراً مع وسائل العلاج الأخرى. ففي هذه العملية يجرى تدخّل جراحي من أجل إحداث تغيير في بنية الأنسجة في الدماغ، وخاصّة في منطقة التلفيف الحزامي؛ وبيّنت دراسة أنّ حوالي 30% من الخاضعين لهذا النوع من العمليات قد استفادوا بشكل كبير منه. من خيارات التدخل الجراحي أيضاً كل من أسلوبي التحفيز العميق للدماغ وتحفيز العصب المبهم، واللذان لا يتطلبا إجراء أي تغيير أو عطب لأنسجة الدماغ البشري. أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية استخدام أسلوب التحفيز العميق للدماغ لعلاج الاضطراب الوسواسي القهري ولكن بشرط إجراء العملية في مستشفى وبوجود أخصّائي مؤهّل. توصي الهيئات الطبية والنفسية أن يكون العمل الجراحي آخر أسلوب متّبع في علاج الاضطراب الوسواسي القهري، وذلك بعد استنفاد كافّة المحاولات العلاجية النفسية والدوائية وذلك لعدّة مرات على مدى عدّة أشهر.