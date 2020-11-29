تراند اليوم : نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2019 .. لوائح الناجحين في مباراة التعاقد 2019 .. مباراة التعليم بالتعاقد 2020 النتائج النهائية

لوائح الناجحين في مباراة التعاقد 2019 مباراة التعليم بالتعاقد 2020 النتائج النهائية لمباراة التوظيف بالتعاقد دورة يناير 2019 لوائح الانتظار لمباراة التوظيف بالتعاقد 2020 نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2020 جهة الشرق نتائج الشفوي لمباراة التعليم بالتعاقد 2020 نتائج الاختبار الشفوي لمباراة التعاقد 2019 إعلانات عن نتائج الاختبار الكتابي بجميع الأكاديميات – موضوع متجدد يجب الإحتفاظ به عندكم انتهى الاختبار الكتابي لمباراة التوظيف بالتعاقد مع الأكاديميات يوم السبت 22 دجنبر ، ويفصلنا يومان فقط عن النتائج الاختبار الكتابي المبرمج يوم الخميس 3 يناير 2019.

وبدون الإطالة عليكم سنخصص هذه الصفحة لنشر لائحة مجتازي الاختبارات الشفوية لمباراة توظيف الأساتذة موظفي الأكاديمية دورة دجنبر. وسبقت الإشارة أن ملفات المترشحين تخضع للدراسة من طرف لجان المباراة على المستوى الإقليمي، بالنسبة للمترشحين بسلك التعليم الابتدائي، وعلى المستوى الجهوي بالنسبة للمترشحين بسلك التعليم الثانوي، وذلك وفق معايير موحدة ومحددة في شبكة تعد لهذا الغرض.

ننشر لوائح المترشحات والمترشحين المدعوين لاجتياز الاختبارات الشفوية لمباراة توظيف الأساتذة موظفي الأكاديمية دورة دجنبر تباعا فور توصلنا بها. قم بزيارتنا بين الفينة والأخرى واحتفظ بهذه الصفحة عندك في هاتفك لتعود إليها للاطلاع على نتائج الاختبارات الكتابية بعدما نتوصل بها سنعمل على نشرها مباشرة لربح الوقت.

النتائج النهائية لمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات برسم فوج 2019

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