الاكثر متابعة اليوم - ابنة هيفا وهبي عن والدتها: رسالتي وصلت ولن أذكر إسمها! – فيديو

منذ أيام قليلة، فاجأت زينب_فياض، الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، متابعيها ونشرت مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة ابنتها الصغرى دانييلا، تغنيان أغنية هيفا (توتة توتة).

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البعض لم يفهم السبب وراء نشر زينب هذا الفيديو، واعتبروها توجه رسالة لوالدتها كي تتصالح معها، فيما قال آخرون إنها تهدي كلمات الأغنية لوالدتها وتسيء لها من خلالها لأن الكلمات تقول:

(هتستدرجني وتستعطفني

وحتحلف لي بمية حلفان

مهما تفضل تتأسف لي

مش حرجعلك مهما كان

توتة توته توتة توته توته

شطبنا خلاص الحدوته).

أجرت زينب مداخلة هاتفية مع برنامج (ET بالعربي)، وأوضحت الأمور قائلة انها نشرت هذا الفيديو لاعجابها بالأغنية التي تحمل طاقة ايجابية وتحبها ابنتها دانييلا كثيراً وتغنيها طوال اليوم في المنزل.

واكدت زينب إنها توجه رسالة لهيفا من وراء هذا الفيديو لكنها لم توضح رسالتها، واستكفت بالقول: (المهم الرسالة وصلت للشخص المعني، ولن أذكر أسمه، سأكتفي بالقول الشخص المعني وهو سيفهم).