صحيفة: مصري ينفذ حيلة ماكرة ويسرق 2 مليون دينار كويتي

كشفت صحيفة المصري اليوم أن أجهزة الأمن المصرية، ألقت القبض على محاسب مصري، لتنفيذ حكم صدر بحقه في الكويت، لاتهامه بسرقة قرابة مليوني دينار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية، أن الإنتربول الدولي في مصر ألقى القبض على المتهم، بناءً على نشرة حمراء للحكم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد، ورد مليون و900 ألف دينار، وتغريمه 3 ملايين دينار في دولة الكويت.

وبحسب تحقيقات القضية، فإن المتهم استولى على المبلغ، مليون و900 ألف دينار، أي ما يعادل 100 مليون جنيه مصري، من شركة اتصالات، كان يعمل بها محاسبًا، عن طريق تزوير في محررات الإيداع وكروت الشحن الخاصة بالشركة.

وتبين أن المتهم غادر الكويت وعاد إلى مصر قبل أن ينكشف أمره، وبعدها صدر الحكم بحقه غيابياً.