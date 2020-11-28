تراند اليوم : نصائح هامة لإزالة الكرش نهائياً و 4 أعشاب تساعد في ذلك

غزة/ الخليج 365

يعد تراكم الدهون في البطن من أخطر المشاكل الصحية لأنها تؤثر بشكل مباشر على الأعضاء الداخلية للجسم وبالتالي تراكم الدهون على الكبد والكلى وغيرهم مما يؤدي إلى حدوث العديد من المشاكل الصحية بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية.

ولكن النظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة هما أفضل الطرق للتخلص من الكرش، وهناك أيضاً أعشاب لإزالة الكرش يمكنك استخدامها فهي لها تأثيرها الفعال في التخلص من الكرش، فيما يلي بعض الأعشاب الطبيعية لفقدان دهون البطن بأسرع وقت ممكن.

أعشاب لإزالة الكرش

الزعتر

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يساعد مشروب الزعتر على تخسيس الجسم وتحسين الأيض حيث أنه يعمل على سد الشهية وتوفير الطاقة للجسم وبالتالي تقليل تناول الطعام مما يساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والكثير من العناصر الغذائية الهامة للجسم، كما يساعد الشاي الأخضر على تحسين عملية التمثيل الغذائي التي تساعد على حرق المزيد من الدهون وخاصة المتراكمة في منطقة البطن.

الكمون

يساعد الكمون على تحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم مما يسهم بشكل فعال في حرق الدهون والسعرات الحرارية وبالتالي خسارة الوزن، ويمكنك الاستفادة من فوائده عن طريق وضع ملعقة من الكمون على كوب من الماء المغلي ثم إضافة شرائح الليمون ثم تغطية هذا المشروب لمدة 5 دقائق ثم شربه لتحفيز معدل حرق دهون الكرش.

الهندباء

يساعد شرب شاي الهندباء على طرد السموم من الجسم كما أنه يساعد على إدرار البول والتخلص من السوائل الزائدة في الجسم وبالتالي فقدان الوزن والدهون الزائدة. القرفة القرفة من الأعشاب الرائعة لحرق دهون البطن حيث أنها تساعد على خفض مستوى السكر في الدم، كما أنها تساعد على تنشيط عملية حرق الدهون وبالتالي خسارة الوزن بشكل فعال.

الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من أعشاب التخسيس الهامة حيث أنه يساعد على سد الشهية وزيادة معدل حرق الدهون في الجسم وتقليل الرغبة في تناول الطعام، كما أنه يساعد على توازن نسبة السكر في الدم لذا يساعد شرب شاي الزنجبيل يوميًا أو قبل تناول وجباتك اليومية على خسارة دهون البطن.

الكركم

يتميز الكركم بنكهته الفريدة كما أنه يحتوي على الكركمين الذي يساعد على مقاومة الالتهابات مما يساعد على الحد من زيادة الوزن.

الشمر

يساعد شرب شاي الشمر على التخلص من السوائل المتراكمة في الجسم وبالتالي التخلص من احتباس السوائل وفقدان الوزن الزائد والدهون المتراكمة.

نصائح لإزالة الكرش

ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي والمشي لمدة 30 دقيقة يومياً.

الحرص على أخذ قسط كافي من النوم.

الحرص على شرب كميات كافية من الماء لزيادة معدل حرق الدهون والشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة والتخلص من السموم.

الابتعاد عن شرب المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة لأنها غنية بالسعرات الحرارية.

تجنب تناول الوجبات السريعة لأنها تؤدي لتراكم الدهون في البطن.

الإقلاع عن التدخين يساعد على التخلص من دهون البطن العنيدة.

تجنب التوتر لأنه يؤدي إلى زيادة هرمون الكورتيزول الذي يساعد على زيادة الشهية.