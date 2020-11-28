تراند اليوم : بعد قليل / نتائج البكالوريا 2018 رابط تحميل نتائج البكالوريا 2018 الجزائر كشف نقاط شهادة الباك وزارة التعليم الجزائرية

رابط شغال لفحص نتائج البكالوريا في الجزائر لجميع الطلاب والطالبات حصريا ننشره لكم قرائنا الكرام، حيث نضعكم بروابط الفحص السريعة لنتائج الباك للعام 2018 جميع الشعب.

من المقرر أن تعلن مساء اليوم الخميس نتائج البكالوريا في الجزائر لجميع الطلاب والطالبات في الجزائر مباشرة عبر موقع الديوان الوطني الجزائري لجميع الشعب والولايات.

وذلك بدءا من الساعة 20:00 الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2018 على الموقع الرسمي للديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات http://bac.onec.dz

وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد كشفت أمس الأربعاء عبر أثير القناة الإذاعية الثالثة أن نسبة النجاح في امتحانات شهادة البكالوريا لهذه الدورة قد بلغت 55.88 بالمائة بتصدر شعبة الرياضيات أعلى نسبة نجاح قدرت بـ 78.61٪.

وبلغ عدد التلاميذ الذين اجتازوا البكالوريا في الفترة الممتدة ما بين الـ 20 والـ 25 جوان 709.448 مترشح من بينهم 40 بالمائة أحرار و 400 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا وبإمكان المترشحين لشهادة البكالوريا دورة 2018 الاطلاع على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي للديوان http://bac.onec.dz بإدخال رقم التسجيل و الرقم السري الموجودين أسفل الاستدعاء و الإجابة عن السؤال ثم أخيرا الضغط على زر استظهار النتيجة ، أو عن طريق الرسائل القصيرة SMS بالاتصال على الرقم #567* .

اقرأ أيضاً