تراند اليوم : مشروب يخلصك من الشيب بدون صبغات

القاهرة - مشرق نيوز

الاحتفاظ بشعر صحي قوي ولامع دون شيب حلم يراود كل النساء والرجال خاصة مع تقدم العمر وظهور أعراض الشيخوخة، الأمر الذي يمكن تحقيقه بسهولة فقط بالاعتماد على تناول نوع واحد من المشروبات التي اظهرت الدراسات تفوقه في القضاء نهائيا على الشعر الأبيض.

يقول خبراء العلاج بالأعشاب اعضاء نقابة الطب التكميلي: إن ظهور الشيب في الشعر يحدث نتيجة نقص عناصر محددة من المغذيات والفيتامينات والأحماض الطبيعية، إضافة أخرى مثل ضعف فروة الرأس وعدم قدرة المسام على التنفس الصحي وغيرها، إلا أن الأبحاث أثبتت جديا تفوق مشروب الخميرة تحديدا في علاج كافة عوامل ومسببات ظهور الشعر الأبيض بصورة مذهلة.

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ويضيف الخبراء أن مشروب الخميرة هو الوحيد القادر على التخلص من الشعر الأبيض بصورة جيدة جدا وإعادة إنتاج الشعر طبيعيا بصور جمالية ملفتة للنظر في وقت سريع، وذلك لاحتواء الخميرة على عناصر تقوى الشعر وتعوض النقص المسبب لظهور الشيب مثل ثلاثية فيتامين "ب" وأحماض ( البانتوثينيك، وبارا أمينو بنزويك) بجانب الحديد والنحاس والكالسيوم والفيتامينات والمعادن الأخرى التي بوجودها يختفي الشعر الأبيض ويعود إلى لونه الطبيعي.

وينصح البدوي كبار السن وأيضا الشباب ممن يعانون من ظهور الشعر الأبيض بتناول مشروب الخميرة يوميا حتى ظهور النتائج وذلك عن طريق وضع قطعة من الخميرة في كوب من الماء وتناول المشروب صباحا، أو تناول أقراص الخميرة الجاهزة الموجودة في الصيدليات قبل الوجبات الغذائية بنصف ساعة وذلك لغير مرضى السمنة