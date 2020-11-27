تراند اليوم : السجن لإمام مسجد في سويسرا دعا لقتل المسلمين

زيورخ- الخليج 365:

حرك الادعاء العام في مدينة زيورخ السويسرية دعوى قضائية ضد إمام مسجد إثيوبي بتهمة التحريض على قتل مسلمين خلال خطبة له في أحد المساجد.

وأعلن الادعاء العام اليوم الجمعة أنه طالب بسجن المتهم لمدة 18 شهرا مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى طرده من البلاد وحرمانه من دخولها لمدة 15 عاما.

وبحسب البيانات، دعا الإمام خلال خطبة له في مسجد النور بمنطقة فينرتور السويسرية في تشرين أول/أكتوبر الماضي إلى نبذ كافة المسلمين الذين لا يؤدون صلوات الجماعة وإحراقهم في منازلهم حال استمرارهم في الممانعة.

كما يواجه الإمام اتهامات بجمع صور قتل وحشية عبر موقع تواصل الاجتماعي "فيسبوك" وإتاحتها لآخرين.

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